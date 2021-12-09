العراق.. عملية أمنية لمواجهة الإرهاب بديالى

بغداد – البلاد

أطلقت قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس (الأربعاء)، عملية أمنية واسعة في محافظة ديالي لمواجهة الإرهابيين، إذ أكد نائب قائد العمليات المشتركة، عبد الأمير الشمري أن قيادة عمليات ديالى وبتنسيق عال مع قيادتي المحور الأول والثاني في قوات البيشمركة، قادت تنفيذ عمليات بحث وتفتيش على طول الحدود الفاصلة بين القطعات الاتحادية مع إقليم كردستان في أطراف قضاء خانقين وكفري وعلى بعد ضفتي نهر ديالى”.

وقال الشمري، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، إن “قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالاشتراك مع قوات خاصة من حرس الإقليم باشرت بتنفيذ عمليات مشتركة في المناطق الفارغة ذات الاهتمام الأمني المشترك، بإسناد جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي”، مشيرا إلى أن هذه العملية الأمنية تأتي في إطار التنسيق والعمل المشترك الذي تشرف عليه قيادة العمليات المشتركة لتطهير مناطق الاهتمام الأمني المشترك من تواجد عصابات داعش الإرهابية.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في وقت سابق، اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن في المناطق التي تتعرض لمحاولات بقايا عصابات داعش الإرهابية، فيما أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، في وقت سابق، استمرار ملاحقة بقايا عصابات داعش والقضاء عليها في جميع مناطق البلاد، بينما نفذت الجهات الأمنية العراقية، أمس، عملية أمنية أدت لمقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بنيران طيران الجيش الوطني في محافظة الأنبار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن وزارة الدفاع العراقية قولها في بيان، إن العنصرين قتلا في منطقة الكسار بالأنبار خلال تنفيذ واجب استطلاع مسلح لطيران الجيش.

من جهته، وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، إلى أربيل للإشراف على عملية عسكرية ضد تنظيم داعش، متفقدا القطعات الأمنية في قضاء مخمور بمحافظة أربيل. وذكر مصدر أمني رفيع أن الكاظمي شدد خلال الزيارة على مراجعة الخطط الأمنية ومواجهة خطر بقايا داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيزور محافظة البصرة ومتابعة التحقيقات الجارية بالتفجير الإرهابي.

وترأس الكاظمي وفدا أمنيا يضم وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، وعدداً من القيادات الأمنية. وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن الكاظمي سيزور البصرة، للإشراف على التحقيق في الانفجار الأخير.