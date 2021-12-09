الرياضة الاتحاد السعودي يقدم 25 فارسا صاعدا في “قفز الحواجز”

الرياض – هاني البشر

قدم الاتحاد السعودي للفروسية 25 فارسا وفارسة أقل من (21 عاماً) من أصل 87 فارسا وفارسة يشاركون في الأسبوع الأول من النسخة الأولى من بطولة “قفز السعودية” التي انطلقت اليوم (الخميس)، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر “قفز السعودية” على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية، من بينهم الفارس عبد الرحمن النمر (18 عاماً) المتوج بالمركز الأول في الشوط الأول من البطولة الحالية لفئة الـ “نجمة واحدة ـ ارتفاع 1.15 متر”. ويتطلع الاتحاد السعودي للفروسية إلى صناعة جيل جديد من الأبطال السعوديين في رياضة قفز الحواجز يكون ممثلاً للسعودية على مدى الأعوام المقبلة في كبرى المحافل الإقليمية، القارية، والعالمية، حيث تعمد في البطولة الحالية لإدراج أشواط لفئات متعددة؛ حتى يمنح مساحة أكبر للفرسان الشبان للمشاركة والاحتكاك بالأبطال العالميين.

من جهته، شدد علي السهلي رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية، حرص القائمين على الرياضة السعودية أولاً وبمتابعة الاتحاد السعودي للفروسية على دعم الرياضيين السعوديين بشكل عام والاهتمام بشكل كبير بالمواهب الصاعدة، وقال: “تم إضافة جولات للبراعم وبطولات بمستويات مختلفة للصغار ليتواجدوا في محفل دولي بهذا الحجم وتنمية موهبتهم”. وأضاف “في بطولة “قفز السعودية” تم إضافة 12 شوطا خاصة لهم؛ بهدف منحهم الفرصة للمشاركة أمام عشاق قفز الحواجز وأبطال اللعبة ومشاهدتهم هم لأبطال اللعبة السعوديين والأبطال العالمين المشاركين من خارج السعودية للمساهمة في صقل هذه الموهبة”. وتضم قائمة المشاركين في البطولة الأقل من (21 عاماً) كلاً من: حسن آل هادي، غادة السبيعي، محمد المالكي، عبدالرحمن النمر، مشاري العندس، سعود بن طالب، موضي العنقري، محمد الضلعان، رفحاء السيد، نواف الرشودي، فيصل القحطاني، تولين الرشيد، الجوهرة التويجري، أمجاد التميمي، عثمان باكرمان، فتون الحميدان، الأميره الجوهرة آل سعود، الأميرة لطفة آل سعود، عبدالله الغامدي، الأمير عبدالعزيز آل سعود، سلمان العجمي، عبدالله الغامدي، بدر الحارثي، وليد الغامدي، وخالد آل هادي. وأبدى السهلي ثقته وتفاؤله بتواجد أبطال وبطلات سعوديين قريباً في المحافل الدولية في قفز الحواجز، وقال: “أصبح للعبة محبون وداعمون للرياضيين، سعداء جداً بدعم الجميع، ونحمد الله تعالى، بوجود قيادة رشيدة تسعى لتطوير الرياضة السعودية”.