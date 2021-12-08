7 فواكه تحتوي على كميات كبيرة من السكر

سكر الفواكه له أضرار وفوائد فهو سلاح ذو حدين بالتأكيد ولكن هناك بعض من أنواع الفواكه غنية بالسكر نستعرضها لكم

1- المانجو

الفاكهة جيدة لك حيث تحتوي على الألياف والمواد المغذية الأخرى التي تحتاجها لكنها تحتوي أيضًا على سكر طبيعي ، وبعضها يحتوي على أكثر من غيرها

على سبيل المثال ، تحتوي إحدى المانجو على 46 جرامًا من السكر – وهذا ليس خيارك الأفضل إذا كنت تحاول مراقبة وزنك أو مقدار السكر الذي تتناوله ربما استمتع بشريحتين واحتفظ بالباقي لوقت لاحق.

2- العنب

كوب منها يحتوي على حوالي 23 جرامًا من السكر لذلك هذا كثير بالنسبة لاحتياج الجسم

3- الكرز

إنها حلوة ومليئة بالسكر حيث يحتوي كل كوب منها على 18 جرامًا إذا ملأت وعاءًا كبيرًا بها ، يمكنك أن تفقد عدد الأطعمة التي تتناولها لذا قم بقياس وجبتك مسبقًا حتى تعرف بالضبط كمية السكر التي ستحصل عليها.

4- الكمثري

حبة واحدة متوسطة الحجم تحتوي على 17 جرامًا من السكر إذا كنت تحاول التقليل ، فلا تأكل كل شيء – فقط ضع بضع شرائح في بعض اللبن قليل الدسم أو فوق السلطة.

5- البطيخ

يحتوي البطيخ على 17 جرامًا من السكر، فهو مليء بالماء ، ويحتوي على معادن خاصة تسمى الإلكتروليتات والتي هي فقط ما يحتاجه جسمك لإعادة الشحن بعد مرور بعض الوقت في الشمس فقط احتفظ بشريحة أو اثنتين.

6- التين

اثنان متوسط الحجم يحتويان على 16 جرامًا إذا كنت تحاول مراقبة السكر الذي تتناوله ، فربما تقطع قليل من جبن الماعز وانشر عليهما بعضًا من التين للحصول على علاج غني بالبروتين

أو استخدم البعض في مربي التين لإضافة قليل من النكهة الحلوة إلى اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج منزوع الجلد.

7- الموز

تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 14 جرامًا من السكر إذا كان هذا يبدو أكثر مما كنت تتمناه ، قم بتقطيع نصفه إلى رقائق الفطور الصباحية أو قطعة صغيرة في منتصف شطيرة زبدة الفول السوداني.