131 مليار ريال فائض تجاري للربع الثالث

الرياض – البلاد

حققت المملكة فائضا تجاريا بقيمة 131.29 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، مقابل 37.55 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي، بزيادة نسبتها 249.67% ، وارتفعت التجارة لنفس الفترة من 2021 إلى 420.58 مليار ريال، مقابل 283.61 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، لتزيد بنسبة 48.3%.

وزادت التجارة مع ارتفاع قيمة الصادرات 71.8% إلى 275.93 مليار ريال، ، فيما بلغت قيمة السلع المستوردة بالسعودية في الربع الثالث نحو 144.6 مليار ريال. كما حققت نموا ملحوظا بفائض الميزان التجاري وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 227% في الـ 9 أشهر الأولى على أساس سنوي، وبلغ إجمالي الفائض التجاري للمملكة 300.6 مليار ريال في أول 3 أرباع من العام الجاري، وارتفعت التجارة السلعية بنسبة 35.4% في أول 9 أشهر من العام الجاري وبزيادة تعادل 301.55 مليار ريال عن حجم التجارة في الفترة المماثلة من العام الماضي؛ بدعم من تحسن حركة التجارة عالمية نتيجة تخفيف قيود جائحة كورونا وعودة حركة السفر.

ووصلت تجارة المملكة إلى 1.154 تريليون ريال في الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، وزادت التجارة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 47.3% على أساس سنوي، إلى 140.51 مليار ريال، مقابل 95.37 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وصدرت المملكة سلعا بقيمة 727.16 مليار ريال في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021، مقارنة مع صادرات الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 471.91 مليار ريال، وحققت نموا بقيمة الصادرات في 8 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي حتى نهاية سبتمبر، مقابل تراجعها في شهر يناير.

وكانت الصادرات السعودية غير النفطية قد حققت ارتفاعا بنسبة 37 %، إلى 125.3 مليار ريال في النصف الأول ، وارتفعت صادرات قطاع البتروكيماويات لنفس الفترة بما قيمته 73.6 مليار ريال، وبنمو بلغ 44 %.