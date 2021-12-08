الإقتصاد

“موديز”: نظرة مستقرة للبنوك الخليجية

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       8 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن النظرة المستقبلية للبنوك الخليجية خلال الأشهر الـ12-18 المقبلة مستقرة، نظراً للتعافي الاقتصادي في المنطقة وارتفاع أسعار النفط.
وأضافت الوكالة في بيان لها، أن البنوك الخليجية تمتلك احتياطيات قوية من الأصول السائلة تتراوح ما بين 25 % و30 % في المتوسط من أصولها المصرفية، متوقعةً أن تظل هذه الاحتياطيات ثابتة وأن توفر درعاً ضد الصدمات غير المتوقعة.
وبيّنت أن السياسات التشريعية والمشاريع الكبرى ستدعم نمو الائتمان في عام 2022، حيث سيساهم إكمال المشاريع الكبرى لرؤية السعودية 2030، في دعم الطلب على الائتمان ويرفع من اقتراض القطاع الخاص.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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