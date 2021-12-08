“موديز”: نظرة مستقرة للبنوك الخليجية

جدة – البلاد

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن النظرة المستقبلية للبنوك الخليجية خلال الأشهر الـ12-18 المقبلة مستقرة، نظراً للتعافي الاقتصادي في المنطقة وارتفاع أسعار النفط.

وأضافت الوكالة في بيان لها، أن البنوك الخليجية تمتلك احتياطيات قوية من الأصول السائلة تتراوح ما بين 25 % و30 % في المتوسط من أصولها المصرفية، متوقعةً أن تظل هذه الاحتياطيات ثابتة وأن توفر درعاً ضد الصدمات غير المتوقعة.

وبيّنت أن السياسات التشريعية والمشاريع الكبرى ستدعم نمو الائتمان في عام 2022، حيث سيساهم إكمال المشاريع الكبرى لرؤية السعودية 2030، في دعم الطلب على الائتمان ويرفع من اقتراض القطاع الخاص.