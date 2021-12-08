ماسك دقيق الحمص والكركم لتفتيح ونعومة البشرة

دقيق الحمص مكون سحري عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة بغض النظر عن ما يثير قلق بشرتك ، سيساعدك أيضًا في الغالب على التعامل معها ، فقط أنه عليك استخدامه مع المكونات الأخرى للتخلص من قلق العناية ببشرتك
من إزالة سمرة الشمس وفرط التصبغ ، إلى تقشير البشرة بلطف ، ثقي إلى جانب ذلك لمنحك توهجًا مشع لبشرتك
ضعي ملعقة كبيرة حليب
1 ملعقة كبيرة دقيق حمص
وقليل من الكركم
اخلطيها جيداً واحتفظي بهذه العبوة طوال الليل في الثلاجة
في الصباح ، ضعيه على الوجه بالكامل ، واشطفيه بمجرد أن يجف
هذا علاج منزلي رائع لتفتيح البشرة وإزالة السمرة