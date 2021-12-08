ليفربول “يتراجع” عن تجديد عقد محمد صلاح

ذكرت يومية “ليفربول إيكو” البريطانية اليوم الأربعاء أن إدارة نادي ليفربول مترددة بشأن تجديد نجم الفريق محمد صلاح بسبب تقدّمه في العمر.

وقالت اليومية المقربة من دوائر نادي ليفربول، إن مُلّاك النادي قد يتراجعون عن إبرام عقد ضخم للنجم المصري مع كسره حاجز الثلاثين عامًا.

ولا يتبع ليفربول سياسة التجديد طويل المدى لمن بلغ 30 عامًا بسبب مخاوف من تراجع المستوى الفني والبدني بفعل التقدم في العمر.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023 ولم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق نهائي حول التجديد أو حتّى صيغة العقد الجديد.