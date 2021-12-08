الرياضة

ليفربول “يتراجع” عن تجديد عقد محمد صلاح

محمد ابو الوفاaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       8 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
محمد صلاح يسخر من اختياره سابعًا في الكرة الذهبية

ذكرت يومية “ليفربول إيكو” البريطانية اليوم الأربعاء أن إدارة نادي ليفربول مترددة بشأن تجديد نجم الفريق محمد صلاح بسبب تقدّمه في العمر.

 

وقالت اليومية المقربة من دوائر نادي ليفربول، إن مُلّاك النادي قد يتراجعون عن إبرام عقد ضخم للنجم المصري مع كسره حاجز الثلاثين عامًا.

 

ولا يتبع ليفربول سياسة التجديد طويل المدى لمن بلغ 30 عامًا بسبب مخاوف من تراجع المستوى الفني والبدني بفعل التقدم في العمر.

 

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023 ولم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق نهائي حول التجديد أو حتّى صيغة العقد الجديد.

 

m.abo.elwafa

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