غدًا.. انطلاق النسخة السادسة من بطولة السعودية المفتوحة للقولف

الرياض : البلاد

أعلنت قولف السعودية عن إطلاق النسخة السادسة من بطولة السعودية المفتوحة للقولف، التي ستقام منافساتها خلال الفترة من ٩- ١١ ديسمبر على نادي الرياض للقولف.

وأوضحت قولف السعودية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مقر النادي اليوم أن المشاركة في هذه البطولة مفتوحة لجميع اللاعبين المحترفين والهواة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المسجلين في أي من أندية القولف.

وأشارت إلى أن البطولة ستشهد مشاركة لأبرز اللاعبين الخليجيين والعرب، إضافة للمواهب الوطنية، التي شهدت نمواً في السنوات الأخيرة بالتزامن مع النقلة النوعية، التي عرفتها رياضة القولف من خلال استراتيجية قولف السعودية لنشر اللعبة وزيادة عدد ممارسيها. كما يتوقع أن تحظى البطولة باهتمام واسع من جماهير القولف داخل المملكة وخارجها.

هذا وقد المؤتمر حضورا واسعا من الصحفيين والإعلاميين إضافة للمهتمين برياضة القولف.

وبهذه المناسبة، أكد مستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للقولف والمشرف على المنتخب الأول صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل على الاهتمام الكبير برياضة القولف في المملكة وقال: “نعمل على كثير من البرامج التي تهدف إلى زيادة الممارسين وتوسيع نطاق شعبية اللعبة، ولذلك نحرص على خلق عدد واسع من فرص تجربة القولف، من خلال توقيع الاتفاقيات مع عدد من الجهات من بينها وزارة التعليم” مبينا أن هذه الخطوة أسفرت عن بناء برامج خاصة لتدريب الطلاب وبرامج تعليمية خاصة للمعلمين.

واستطرد سموه: “إضافة إلى الاتفاقيات حرصنا على بناء مبادرات نوعية من بينها مبادرة نادي السيدات أولاً والتي تهدف إلى منح النساء في السعودية فرصة تعلم وممارسة هذي اللعبة”.

وفي رد على سؤال حول أهداف مشاركة اللاعبين السعوديين في الكثير من البطولات الدولية قال الأمير: “حريصون على منح اللاعبين الهواة والشباب فرصة أكبر للاحتكاك بالمحترفين من خلال تنظيم البطولات أو دفع اللاعبين للمشاركة، ما يعزز من فرصهم في تطوير إمكانياتهم دون النظر إلى الجوائز في الفترة الحالية”، مؤكدا “أن الميداليات ستأتي في المستقبل، لكن المهم الآن هو المشاركة بأكبر قدر من اللاعبين”.

فيما صرح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف الأستاذ محمد العيسى قائلاً: “فخورون في الاتحاد السعودي للقولف أن نعلن عن إطلاق بطولة السعودية المفتوحة التي ستمنح لاعبي القولف السعوديين والعرب فرصة المشاركة في منافسات رياضية من هذا النوع”، مضيفا أن “مثل هذه الأحداث تشكل فرصة رائعة للاعبين لتطوير مستوياتهم والاحتكاك بلاعبين من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وتابع العيسى قائلاً: “كنا ولا زلنا نعمل على نشر رياضة القولف، وتعزيز حضورها في المملكة، من خلال استضافة كبرى البطولات، وإقامة الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الدولية ذات السبق في هذا المجال، وما إطلاقنا اليوم لبطولة السعودية المفتوحة إلا امتداد لجهودنا الرامية إلى منح اللاعبين السعوديين أفضل الفرص للمشاركة والاحتكاك مع لاعبين من دول مختلفة”.

وتشكّل هذه البطولة فرصة تحضيرية لبطولة السعودية الدولية للجولة الآسيوية مطلع العام المقبل، حيث تشهد مشاركة أبرز اللاعبين السعوديين من بينهم: اللاعب المحترف عثمان الملا، ولاعبو المنتخب السعودي للقولف: عبدالرحمن المنصور، وفيصل سلهب، وسعود الشريف.

ويأتي انطلاق البطولة بعد أسبوعين حافلين بالمشاركات والمنافسات القوية للاعبين السعوديين في الجولة الآسيوية المتمثلة في بطولتي بلو كانيون بوكيت ولاقونا بوكيت اللتين أقيمتا في تايلند.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة أحداث وبطولات تقيمها قولف السعودية سنوياً لتطوير رياضة القولف في المملكة مثل: بطولة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، وبطولة أرامكو السعودية الدولية النسائية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق التي تقام منافساتها في أربع مدن، بدءا من لندن ثم سوتوغراندي، مروراً بنيويورك، وصولا إلى جدة.

وتمثل شركة قولف السعودية حالة استثنائية، إذ تعد أول شركة مملوكة بالكامل لاتحاد رياضي، وهي تمثل الذراع التسويقية والتجارية للاتحاد السعودي للقولف، وتهدف لخلق منظومة حيوية قادرة على تسريع عجلة نمو الرياضة وزيادة ممارسيها، وتأسيس قاعدة تسهم في إمداد المنتخب السعودي بدماء جديدة من اللاعبين واللاعبات.