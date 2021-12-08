الإقتصاد

برنت يستعيد سقف 75 دولارا

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       8 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن – وكالات

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، مدفوعة بآمال في أن تكون السلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا أقل ضررا على الاقتصاد ، ومع إبداء أعضاء بمنظمة أوبك الثقة في السوق.

وتراجعت بعض المخاوف المتعلقة بأوميكرون بعد أن قال مسؤول صحي بجنوب أفريقيا إن السلالة الجديدة تسبب أعراضا خفيفة، في حين قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي لشبكة (سي.إن.إن) إن المتحور الجديد ليس على “درجة كبيرة من الشدة فيما يبدو” حتى الآن.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6 % لتصل إلى 75 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي دولارين إلى 71.52 دولار للبرميل بنسبة 2.96 %.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط إحسان عبد الجبار، أمس الاثنين، توقعه أن يتجاوز سعر الخام 75 دولارا للبرميل، مضيفا أن أوبك تحاول أن “تسيطر على سوق الطاقة بشكل إيجابي”.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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