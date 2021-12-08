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الناصر: الشعب الكويتي يحتفي بشكل كبير بزيارة الأمير محمد بن سلمان

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       8 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الكويت : البلاد

وصف معالي وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة الكويت، بأنها لبنة أخرى في صرح العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين.

وقال: إن “زيارة سمو ولي العهد تأتي للقاء شقيقيه سمو أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده”.

وأشار إلى أن الشعب الكويتي يحتفي بشكل كبير بهذه الزيارة المهمة التي تعد امتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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