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السفارة لدى باريس: لا علاقة للسعودي الموقوف في فرنسا بـ«قضية خاشقجي»

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       8 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

باريس : متابعات

طالبت سفارة السعودية لدى فرنسا، اليوم، السلطات الفرنسية بإخلاء سبيل مواطن «بشكل فوري»، مؤكدة عدم علاقته إطلاقاً في قضية جمال خاشقجي.

وقالت السفارة السعودية في بيان: «إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة».

وأضافت السفارة السعودية مطالبة بإخلاء سبيل مواطنها «فوراُ»: «تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وهم حالياً يقضون عقوبتهم».

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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