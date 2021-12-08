الحارثي: اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية ستثمر بنتائج تواكب التطلعات

البلاد : متابعات

رحب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون سعادة الأستاذ ⁧‫محمد الحارثي‬⁩ بضيوف المملكة العربية السعودية‬⁩ خلال اجتماعات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية، كما أكد دور المملكة الرائد.

وأكد الأستاذ محمد الحارثي أن هيئة الإذاعة تستثمر الفرص والمبادرات لنقل المعرفة والخبرات الجديدة ومواجهة الإشكاليات عبر صناعة إعلامية تمزج بين الخبرة واستشراف المستقبل المشرق .

وأشار الى الدور الريادي الذي تقوم به مملكتنا الغالية في المنطقة برؤيتها الملهمة وسعي الهيئة لتمثيل المملكة فيه في الجوانب الإعلامية، وأوضح أن الاجتماع يثمر بالخروج بنتائج وتوصيات تواكب التطلعات.