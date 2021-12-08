التاريخ والثقافة يمتزجان في «نبض الرياض»

البلاد ــ خالد بن مرضاح

من قلب العاصمة وبجوار قصر المصمك تستنطق فعاليات “نبض الرياض” الجوانب التاريخية والثقافية في المملكة. وتتنوع الخيارات أمام زوار الفعالية ضمن المناطق الترفيهية الـ 14 في موسم الرياض 2021 التي تجمع بين فنون الموسيقى والعروض ثلاثية الأبعاد. وشكلت جداريات “نبض الرياض” نقطة جذب للزوار من خلال العروض التي تحكي بداية التأسيس والشواهد والعالم التاريخية والحضارية في المملكة. ويعيد “نبض الرياض” الذاكرة إلى ما قبل 100 عام من خلال العروض التي تحكي قصصًا وطنيةً، وتذكرهم بأزمان مضت، وعادات الآباء والأجداد. وتتوزع على امتداد مساحة الفعالية التصاميم الجمالية تحمل شعار “نبض الرياض”، فيما تبرز في المكان عروض الأزياء الشعبية لمختلف مناطق المملكة. لا يقتصر دور موسم الرياض في برامج الترفيه وعروض التراث والملامح العالمية وانما يتضمن ملامح ولمسات وفاء وإنسانية ، وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، دعت وزارة الثقافة ذوي شهداء الواجب، وأبناء العاملين في الصف الأمامي بوزارة الصحة، والأيتام، والأطفال المصابين بالسرطان وغيرهم من أبناء منسوبي القطاع العسكري بالمملكة، لحضور عروض سيرك “دو سوليه-ميسي 10” ضمن الفعاليات التي تنظمها الوزارة في موسم الرياض 2021م .

وتأتي الاستضافة في سياق برامج المسؤولية الاجتماعية التي دأبت وزارة الثقافة على تنفيذها منذ تأسيسها، وتهدف من خلالها إلى خدمة مختلف شرائح المجتمع من الأيتام وأبناء شهداء الواجب، وتقدير الدور الكبير الذي يقوم به منسوبو القطاعات العسكرية والصحية في المملكة. يذكر أن عرض دو سوليه يأتي ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية خلال موسم الرياض 2021م، وقدم حتى الآن 32 عرضاً بمشاركة 40 عارضاً من حول العالم في منطقة بوليفارد أرينا، ويحكي العرض قصة اللاعب الأرجنتيني “ليونيل ميسي” منذ الصغر إلى أن أصبح من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم.