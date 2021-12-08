المحليات

“التأمينات الاجتماعية”: أكثر من 1.5 مليون زائر للبوابة الإلكترونية خلال شهر

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       8 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أنجزت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكثر من مليون و300 ألف معاملة إلكترونية لعملائها الخاضعين لأنظمة التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية خلال شهر نوفمبر 2021م.

وحسب إحصاءات المؤسسة الشهرية فقد تجاوز عدد زوار بوابة الخدمات الإلكترونية مليوناً و500 ألف زيارة. فيما بلغ عدد المسجلين الجدد في البوابة أكثر من 150 ألف مستخدم جديد. وشهد تطبيق الأجهزة الذكية عدد مرات تحميل بلغت أكثر من 136 ألف تحميل جديد للتطبيق من متاجر الأجهزة الذكية.

وأبانت التأمينات الاجتماعية عن تصديرها لأكثر من 135 ألف تعريف بالمعاش حُصِل عليه من قنوات المؤسسة الإلكترونية المتعددة خلال شهر نوفمبر. كما استقبلت المؤسسة أكثر من 136 ألف مكالمة اتصال واردة لمراكز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء، بالإضافة إلى ما يرد من استفسارات وتساؤلات عبر حسابات العناية بالعملاء في تويتر والبريد الإلكتروني.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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