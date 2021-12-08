أمانة عسير توقّع عقودًا استثمارية بأكثر من 67 مليون ريال

أبها : البلاد

اعتمدت أمانة منطقة عسير اليوم عقود مشاريع استثمارية جديدة تفوق قيمتها 67 مليون ريال في المجالات السياحية والخدمية .

وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي إلى أن العقود شملت مواقع متنوعة وأنشطة متعددة بمددٍ وعقودٍ ومساحات مختلفة، مع عددٍ من المستثمرين والشركات الوطنية ، إضافة إلى توقيع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مصانع خلاطات الإسمنت و مجمعات تجارية وعقود دعاية و إعلان .

ودعت الأمانة رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها في عدة مجالات وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي ” فرص “.