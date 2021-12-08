الإقتصاد

أمانة عسير توقّع عقودًا استثمارية بأكثر من 67 مليون ريال

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       8 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

أبها : البلاد

اعتمدت أمانة منطقة عسير اليوم عقود مشاريع استثمارية جديدة تفوق قيمتها 67 مليون ريال في المجالات السياحية والخدمية .

وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي إلى أن العقود شملت مواقع متنوعة وأنشطة متعددة بمددٍ وعقودٍ ومساحات مختلفة، مع عددٍ من المستثمرين والشركات الوطنية ، إضافة إلى توقيع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مصانع خلاطات الإسمنت و مجمعات تجارية وعقود دعاية و إعلان .

ودعت الأمانة رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها في عدة مجالات وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي ” فرص “.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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