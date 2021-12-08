أرامكو توسع استثماراتها في قطاع التصنيع

الظهران – البلاد

وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقية مع شركة لارسن أند توبرو العالمية (إل آند تي) في مجال تطوير أعمال التصنيع في المملكة تضمنت بناء منشأة جديدة متخصصة لإنتاج وحدات وأوعية ذات ضغط عالي، في مدينة الجبيل الصناعية ، وتتماشى مذكرة التفاهم مع برنامج (نماءات أرامكو) الذي أطلقته في سبتمبر الماضي بهدف الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في المملكة بهدف توفير قيمة إضافية وتعزيز التوسع والتنويع الاقتصادي.

وأفاد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي أن المنشأة ستوفر بعد اكتمالها فرص عمل للشباب السعودي، كما ستكون منصة لأحدث تقنيات التصنيع لخدمة المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستسهم في زيادة التوطين وتحسين تكاليف رأس المال.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة (إل آند تي) إس إن سوبراهمانيان، أن بدء الإنتاج للمنشأة سيكون بحلول الربع الثالث من عام 2022م، مبيناً أن المنشأة الممتدة على مساحة 120 ألف متر مربع ستقوم بإنتاج معدات حيوية للعديد من الصناعات بما في ذلك قطاعي الطاقة الكهربائية والنفط والغاز.

ويُعد (نماءات) استكمالًا لبرنامج أرامكو السعودية الرائد لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، الذي أُطلق في عام 2015م لتحسين كفاءة سلسلة الإمداد من خلال التوطين، وتطوير المهارات، ونقل المعرفة، وتوفير الفرص الوظيفية. وهو يتماشى كذلك مع مبادرات أخرى مهمة تهدف إلى تقديم طاقة ذات مستوى عالمي، ومنظومة أعمال صناعية في السعودية، مثل مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، ومجمع الملك سلمان للطاقة (سبارك)، ومركز الابتكار “المختبر 7” المستقبلي.

من جهة أخرى وقّعت “أرامكو السعودية” صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وذلك مع ائتلاف بقيادة شركة بلاك روك للأصول الثابتة “بلاك روك” وشركة حصانة الاستثمارية “حصانة” ذراع إدارة الاستثمارات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، ما يجعلها إحدى كبرى صفقات البنية التحتية للطاقة في العالم.

وتمثّل الصفقة تقدمًا ملحوظًا في برنامج تحسين أصول أرامكو السعودية، إذْ إنَّها ثاني صفقة للشركة من نوعها في هذا العام، بعد إتمام صفقة البنى التحتية لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية، في يونيو الماضي.

وستتحصل أرامكو السعودية عند إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز على عائدات بحوالي 15.5 مليار دولار، ما يعزز من مركزها المالي، وتعمل الصفقة على تحقيق قيمة إضافية من قاعدة أصول الشركة المتنوعة، وجذب اهتمام مجموعة واسعة من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة.