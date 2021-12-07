6 طرق تخلصك من دهون الفخذين وتشد الساقين

ترغب معظم النساء في إنقاص دهون البطن أو دهون الفخذين! لسوء الحظ ، يعد فقدان الوزن أكثر تعقيدًا وتقليل الوزن الموضعي هو خرافة كاملة

سواء كانت دهون البطن أو دهون الفخذين ، يجب أن تفقد الوزن الإجمالي تمامًا لأننا لا نستطيع الاختيار أين تذوب الدهون أولاً

ومع ذلك ، إذا كانت دهون الفخذين هي مصدر قلقك الرئيسي ، فقد قمنا بإدراج بعض النصائح الفعالة لفقدان دهون الفخذين وتناغم الساقين

1. ابدأ باتباع نظام غذائي جيد لفقدان الوزن:

كما ذكرنا من قبل ، فإن اتباع نظام غذائي عالي السعرات الحرارية واتباع أسلوب حياة غير نشط يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مفرط

من أجل إنقاص الوزن دون ممارسة الرياضة ، يجب أن تركز على خلق نقص في السعرات الحرارية ويمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي في تحقيق هذا النقص في السعرات الحرارية.

على سبيل المثال ، بدءاً من نظام غذائي ، يبقيك في حالة نقص في السعرات الحرارية ، ولكنه يغذي جسمك بشكل صحيح حتى تتمكن من ممارسة النشاط البدني لشد رجليك

يتم تحديد توزيع الدهون ، إلى حد ما ، من خلال الجينات ، ولكن يمكننا بالتأكيد منع تراكم الدهون وتخزينها من خلال اتباع نظام غذائي صحي لفقدان الوزن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

2. تناول المزيد من البروتين:

عندما تستهلك البروتين ، فإنه يزيد من مستويات هرمونات الشبع ، ويقلل الشهية ، ويحفز حرق الدهون أيضًا

وفقًا للعلم ، يحتاج جسمك إلى مساعدة إما من الكربوهيدرات أو البروتين لحرق الدهون واستخدامها كطاقة

عندما نحاول إنقاص الوزن ، يتم تصميم الجسم بطريقة تفقد العضلات مع الدهون

لهذا السبب ، من المهم للغاية تناول ما يكفي من البروتين لتجنب فقدان عضلاتك الخالية من الدهون وحرق الدهون غير المرغوب فيها فقط ، حتى تتمكن من التباهي بساقين متناسقين ونحيفين.

3. حرق السعرات الحرارية مع الكارديو:

الجري ، والركض ، والقفز ، وحتى الرقص هي تمارين كارديو رائعة تحرق الدهون بشكل عام

4. التقليل من الكربوهيدرات المكررة:

سيساعد تقليل الكربوهيدرات المكررة الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية ويساعد في الوصول إلى الدهون المخزنة من جميع مناطق الجسم ، بما في ذلك دهون الفخذين.

5. تناغم الساقين مع تمارين الساق:

تعمل الدورة الدموية على تحسين حرق الدهون ومن الأسهل استهداف دهون الفخذين بتحسين الدورة الدموية في الساقين عن طريق ممارسة القرفصاء ، التي تستهدف عضلات الساق وتساعد على شدها

6. كن واقفًا على قدميك قدر المستطاع:

فعليك أن تقف على قدميك قدر الإمكان لتفقد دهون الفخذين

ليس من السهل إنقاص الوزن دون ممارسة الرياضة ، خاصة مع نمط الحياة الذي يتسم بقلة الحركة

لفقدان الوزن بشكل فعال ، انغمس في بعض الأنشطة البدنية مثل المشي أو القيام ببعض الأعمال المنزلية أو استخدام السلالم بدلاً من المصاعد في مكان عملك

هذه الحركات الجسدية مهمة جدًا للحفاظ على نشاط عضلاتك وبالتالي ، يمكنك إنقاص الوزن بشكل فعال مع بعض الأنشطة البدنية جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي.