11 فاكهة تطول وتعزز نمو الشعر

تساقط الشعر ، التقصف ، الأطراف المتقصفة ، قشرة الرأس ، التلوث ، الإجهاد ، استخدام منتجات العناية بالشعر الخاطئة ، الاستخدام المنتظم للتصفيف الحراري ، اختلال التوازن الهرموني أي شيء وكل شيء يمكن أن يسبب مشاكل الشعر!

ولكن أكثر من أي شيء آخر ، يعتبر تساقط الشعر مصدر قلق كبير ويمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية إلى تفاقم المشكلة

عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي صحي ، تشكل الفاكهة جزءًا لا غنى عنه حيث فاكهة معينة تحتوي على مغذيات صديقة للشعر أكثر من البقية

1. الموز:

الموز هو مصدر قوة للتغذية مع مضادات الأكسدة ، والمغذيات النباتية ، وفيتامين C ، والبوتاسيوم ، وفيتامين B6 ، إلخ. كما أنه يحتوي على السيليكا ، وهو معدن نادر يساعد في تكوين الكولاجين ، مما يجعل الشعر أقوى

عند استخدامه موضعيًا ، يمكن للموز أيضًا أن ينعم الشعر الجاف ويغذي فروة الرأس.

2. التفاح:

تفاحة في اليوم لا تغنيك عن الطبيب فحسب ، بل تحافظ أيضًا على كل مشاكل الشعر

كما أن التفاح مليء بمضادات الأكسدة التي تحيد الجذور الحرة وتساعد في تجديد الخلايا

يوجد أيضًا مركب موجود في جميع أنواع التفاح ، يسمى “بروسيانيدين B-2” ، والذي يعزز نمو الشعر.

3. العنب البري:

هل تعلم ماذا يمكن أن يفعل أكل العنب البري؟ يمكن أن يساعد في تعزيز فقدان الوزن وأيضًا المساعدة في منع الشيب المبكر للشعر بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين ب 12

مركب “proanthocyanidins” في العنب البري يعزز نمو الشعر يحتوي العنب البري أيضًا على فيتامينات صديقة للشعر مثل A و B وفيتامين C بوفرة

4. الجوافة:

ليست الفاكهة فقط ، بل تحتوي أوراقها أيضًا على فيتامينات مثل B و C التي تعزز إنتاج الكولاجين وتحل مشاكل فروة الرأس.

5. الكيوي:

غني بالبيتا كاروتين وفيتامين ج ، هذه الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تضر بصيلات الشعر

كما أنه يحتوي على معادن أثرية مثل الزنك وهو أمر ضروري للغاية لشعر صحي ولمنع تساقط الشعر

يمكن أن يؤدي تناول الكيوي بانتظام إلى تقوية جذور الشعر.

6. البرتقال:

غني بفيتامين سي ، هذه الفاكهة تعزز الكولاجين الذي يقوي الشعر كما أنه يحسن الدورة الدموية.

7. البابايا:

بفضل محتواها من فيتامين سي ، فهي تعزز إنتاج الكولاجين كما أن محتوى فيتامين أ يعزز إنتاج الزهم في فروة الرأس مما يقوي بصيلات الشعر ويحافظ على ترطيبها.

8. الفراولة:

لقد نسيت أن نذكر فائدة واحدة لفيتامين ج – فهو يساعد على امتصاص الحديد ولهذا السبب ضروري لمنع تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر

تناول كميات كبيرة من الفراولة للحصول على معادن صديقة للشعر مثل السيليكا وحمض الفوليك التي تمنع تساقط الشعر.

9. الأفوكادو:

يحتوي على البيوتين والأحماض الدهنية ، ويحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم ، وكلها تحارب الكثير من مشاكل العناية بالشعر مثل تكسر الشعر ، مما يجعلها ناعمة وقوية.

10. الرمان:

مضادات الأكسدة الوفيرة في الرمان تحارب الجذور الحرة وتمنع تلف الشعر ، وتنشط الدورة الدموية

أيضًا أشارت الأبحاث إلى أن محتوى حمض البونيك في الرمان يحفز نمو الشعر ويقوي البصيلات – لذلك يمكنك أن تقول وداعًا لتساقط الشعر.

11- التمر:

غني بالحديد ، فهو يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس ويقوي بصيلات الشعر بمحتوى فيتامين ب 5

كما أنه يحتوي على معادن أثرية مثل حمض الفوليك والزنك الذي يوقف تساقط الشعر.