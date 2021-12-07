10 أطعمة لا تقترب منها إذا أردت خسارة وزنك سريعاً

عندما نحاول إنقاص الوزن ، فإن كل سعر حراري مهم! ويتفق خبراء إنقاص الوزن بالإجماع على أن التخلي عن الأطعمة المصنعة يمكن أن يساعدك على خفض السعرات الحرارية بدرجة كبيرة وهو مفيد للصحة العامة أيضًا

1. المعجنات:

مصنوعة من الدقيق المكرر وكميات كبيرة من السكر ، ويمكنك أن تنغمس في تناولها من حين لآخر ولكن ليس بانتظام.

2. رقائق البطاطس:

من الصعب حقًا أن تقول “لا” لكيس من رقائق البطاطس ، ولكن يجب أن تكون رقائق البطاطس خارج نظامك الغذائي اليومي

لا ، حتى الرقائق المخبوزة “لا بأس بها” ، لأن معظمها يحتوي على مركب يسمى “الأكريلاميد” يمكن أن يتسبب في تلف الأعصاب ، ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان ، من بين مخاطر صحية أخرى ويؤدي إلى حدوث التهاب وهو سبب رئيسي لزيادة الوزن

بغض النظر عن الشكل ، بغض النظر عما إذا كانت مخبوزة أم لا ، فإن رقائق البطاطس ليست جيدة لفقدان الوزن على الإطلاق فهي غنية بالسعرات الحرارية ويمكن أن تحتوي على دهون متحولة.

3. البيتزا:

يمكنك تناولها كجزء من وجبة دسمة، وليس التساهل المعتاد لأن البيتزا تعتبر طعامًا شديد السعرات.

4. الفواكه المعلبة:

لا ، الفواكه المعلبة المنقوعة في شراب السكر ليست صحية ولا تحمل نفس القيمة الغذائية للفواكه الطازجة إنها أسهل طريقة لزيادة الوزن وبناء دهون البطن.

5. فشار الميكروويف:

تلك التي تأتي في عبوات ميكروويف مغطاة بالزبدة والنكهة الاصطناعية ، ونسبة عالية من الدهون المتحولة والسعرات الحرارية ، ولكن يمكنك تناولها في الحبات وتناول هذه الوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية.

6. الخبز الأبيض:

الدقيق المكرر ، المكونات الصناعية ، السكر ، كل ما يتعلق بالخبز الأبيض غير صحي ، وإذا كانت وجبة الإفطار الأساسية مع المربى

7. المارجرين:

ليس خيارًا صحيًا عند مقارنته بالزبدة العادية يصنع المارجرين بخلط الزيوت النباتية مع بعضها وهو غذاء معالج بكثافة

قد يحتوي على دهون متحولة والتي تم ربطها بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية

يمكن أن تؤدي الأطعمة المعالجة مثل المارجرين إلى زيادة الالتهاب في الجسم ، مما يجعل التخلص من الوزن الزائد أمرًا صعبًا للغاية

لذلك ، التزم بالزبدة المستخلصة بشكل طبيعي ومارس الاعتدال معها أيضًا.

8. البسكويت:

يصنع من كل شيء مكرر – دقيق وسكر وأيضاً دهون غير مشبعة – وكلها تزيد دهون البطن والوزن الكلي.

9. المعكرونة والشوربات سريعة التحضير:

احسب المكونات المذكورة في الخلف ، وستفهم على الفور أن المعكرونة والشوربات سريعة التحضير تندرج تحت فئة الأطعمة فائقة السعرات.

10. حبوب الإفطار:

على الرغم من أن العديد من علب الحبوب تزعم أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن مدعمة ، إلا أن معظمها يحتوي على نسبة عالية من السكر مع الكثير من السعرات الحرارية الفارغة ، ويسبب ارتفاعًا حادًا في مستوى الأنسولين

وهو أيضًا كما نعلم جميعًا الآن هرمون يحفز تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون في الجسم

قد يحتوي البعض حتى على قطع الفاكهة المجففة ولكنها عادة ما تكون مغطاة بالسكر والألوان الاصطناعية لجذب العملاء ولها قيمة غذائية قليلة أو معدومة

لذا ، افعل معروفًا لخصرك وانتقل إلى خيارات الإفطار الصحية والتقليدية لجعل روتينك لفقدان الوزن سهلاً