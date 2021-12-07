مهرجان البحر الأحمر .. شراكة دولية لرعاية كتاب النصوص

جدة- خالد بن مرضاح – ياسر بن يوسف

يسعى مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي إلى وضع بصمته في السينما العالمية عبر تقديم مواهب سعودية على الاصعدة كافة ، حيث أنه بالشراكة مع مبادرة الشرق الأوسط للإعلام الذي تشرف عليه كلية الفنون السنيمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا والقنصلية الأمريكية في جدة يستضيف ورشة لكتابة الأعمال التلفزيونية في جدة في وذلك وهي المبادرة الاولى من نوعها في المملكة وتفتح آفاقا مهنية واعدة أمام كتاب النصوص السعوديين الطامحين.

وتركز المبادرة على تطوير ثمانية مشاريع سعودية. وسيقوم الكتاب السعوديون – والذين تولى معمل البحر الأحمر اختيار مشاريعهم من خلال عملية تنافسية – بالعمل سوية لبناء مشاريع بعضهم البعض وذلك بدعم من المدربين.

هشام فقيه مدير مبادرة الشرق الأوسط للإعلام: قال “مدركون بوجود الكثير من المواهب في المملكة العربية السعودية. ونأمل أن تؤدي ورشة العمل هذه والتي تركز على التعاون الإبداعي إلى ولادة قصص محلية عميقة وشخصيات قوية.” خلال السنوات الأربعة الماضية دعمت برامج مبادرة الشرق الأوسط للإعلام عددا من مشاهير كتاب النصوص التلفزيونية والكتاب الناشئين العرب لتطوير سلسلة من المشاريع التلفزيونية بما فيها تلك التي تتناول القضايا الاجتماعية الملحة في المنطقة. وتهدف الشراكة بين مبادرة الشرق الأوسط للإعلام ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى دعم المواهب المحلية الناشئة لتناول هذه المواضيع ضمن أنواع وأساليب نصية جديدة بعيدا عن الإطار البرامجي التلفزيوني التقليدي في المنطقة. تدعم صناعة الأفلام والتلفزيون 2.5 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة وتؤمن رواتب سنوية تزيد عن 180 مليار دولار في قطاعات تمتد إلى المحاسبة وخدمات الطعام وأعمال النجارة وبيع التذاكر، حيث إنها لا تقتصر على الممثلين والكتاب والمخرجين. وقد أثبتت الشراكات الأمريكية-السعودية أنها تعود بالنفع على الطرفين وأنها تتوافق مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى توسيع الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره. يقول القنصل العام للولايات المتحدة في جدة فارس أسعد: “لدى الولايات المتحدة برامج تعليمية وبرامج تنمية مهنية على أعلى مستوى في كل مجالات صناعة الأفلام والتلفزة وهي مستعدة لدعم الاستثمارات السعودية في هذا القطاع.” ويضيف قائلا: “لهذا السبب ترغب الولايات المتحدة أن تكون الشريك الأول في تطوير صناعة الأفلام والتلفزة السعودية. فنحن نقدم الأفضل.”

من جهة أخرى كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس عن البرنامج الكامل لفعاليات سوق البحر الأحمر وبرنامج أيام المواهب التي تستمر حتى 11 ديسمبر الجاري. حيث يقدم المهرجان العديد من الفعاليات التي تهدف لتعزيز قطاع صناعة السينماء، كما ستحصل الموهبة الفائزة على فرصة لقاء كوكبة من صناع المحتوى السينمائي ومتخصصين بالمجال لتبادل الخبرات وتسهيل الشراكات. ويتضمن البرنامج ايضاً سلسلة من الندوات والعروض السينمائية، ويتيح الفرصة للتواصل مع صناع الأفلام المحليين والعالميين والمسؤوليين التنفيذيين، إلى جانب متجر مخصص بمنصات عرض ترويجية للشركات واللجان والمؤسسات من مختلف أرجاء العالم.

وسيتم تدشين مشاريع سوق البحر الأحمر بعرض تقديمي لثلاثة وعشرين مشروعًا قيد التطوير، بما في ذلك 12 مشروعًا من معمل البحر الأحمر و11 مشروعًا من سوق البحر الأحمر. كما سيتم عرض 5 أفلام منتظرة ما زالت في مرحلة ما بعد الإنتاج.

يشار إلى أنه ستتم مناقشة جميع الأفلام المعروضة في سوق البحر الأحمر من قبل لجنة تحكيم مستقلة.

كما سيتم منح أكثر من 700,000 دولار أمريكي للمشاريع الفائزة بجوائز سوق البحر الأحمر بتمويل من صندوق البحر الأحمر والدعم السخي من قبل رعاة المهرجان.