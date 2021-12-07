رئيس الطيران المدني يستعرض مع المدير العام لـ(ACI) أوجه التعاون

البلاد : متابعات

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم، بالمدير العام لمجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا باسيفيك ستيفانو بارونسي، يرافقه مدير الأمن والتسهيلات بالمجلس ليوانغ كوان كيت، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وعقد خلال اللقاء اجتماع لاستعراض التعاون القائم بين المملكة ومجلس المطارات الدولي (ACI) لإقليم آسيا والمحيط الهادئ، ومناقشة بعض المبادرات والبرامج المعتمدة لدى المجلس لتعزيز ورفع مستوى المشاركة بين مطارات المملكة والمجلس، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات وإبراز جهود الهيئة وشركائها بمرحلة التحول للمطارات من الهيئة لتصبح كيانات اقتصادية مستقلة تحت شركة مطارات القابضة.