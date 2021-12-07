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تحديد نوعية الملابس لمرضى الأكزيما

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       7 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ـ ياسر بن يوسف

قال استشاري طب وجراحة الجلد، الدكتور ظافر آل حافظ، إنه يفضل لمرضي الأكزيما ارتداء ملابس مصنوعة من القطن الخالص والابتعاد عن الصوف أو البوليستر، خاصة في فصل الشتاء.
وأوضح استشاري الجلدية، عبر تويتر، أن نوعية الملابس المناسبة لمرضى الأكزيما خصوصًا في فصل الشتاء، تشمل: الملابس المصنوعة من القطن (١٠٠٪) او السيلك، أو من لب الخيزران (البامبو).

ونصح الدكتور آل حافظ، مرضى الأكزيما، بتجنب ارتداء الملابس المصنوعة من الصوف أو البوليستر؛ لأنها قد تثير الأكزيما.
من جهة أخرى، نصحت وزارة الصحة، بتناول وجبات غنية بالحبوب الكاملة في فصل الشتاء، مثل: الشوفان، وخبز القمح الكامل؛ لأنها تشبع لمدة أطول وتساعد في المحافظة على الوجبات خلال ساعات الليل الطويل.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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