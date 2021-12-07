تحديد نوعية الملابس لمرضى الأكزيما

جدة ـ ياسر بن يوسف

قال استشاري طب وجراحة الجلد، الدكتور ظافر آل حافظ، إنه يفضل لمرضي الأكزيما ارتداء ملابس مصنوعة من القطن الخالص والابتعاد عن الصوف أو البوليستر، خاصة في فصل الشتاء.

وأوضح استشاري الجلدية، عبر تويتر، أن نوعية الملابس المناسبة لمرضى الأكزيما خصوصًا في فصل الشتاء، تشمل: الملابس المصنوعة من القطن (١٠٠٪) او السيلك، أو من لب الخيزران (البامبو).

ونصح الدكتور آل حافظ، مرضى الأكزيما، بتجنب ارتداء الملابس المصنوعة من الصوف أو البوليستر؛ لأنها قد تثير الأكزيما.

من جهة أخرى، نصحت وزارة الصحة، بتناول وجبات غنية بالحبوب الكاملة في فصل الشتاء، مثل: الشوفان، وخبز القمح الكامل؛ لأنها تشبع لمدة أطول وتساعد في المحافظة على الوجبات خلال ساعات الليل الطويل.