التكنولوجيا تحديثات وميزات جديدة لمالكي بيكسل من جوجل

في أعقاب إطلاق تشكيلة Pixel 6 الجديدة ، تطرح Google العديد من ميزات Android الجديدة حصريًا لمالكي Pixel للاستفادة بشكل أكبر من هواتفهم الذكية، ويحدث انخفاض في ميزة Pixel بشكل منتظم، حيث تصدر Google تحديثات وميزات برامج جديدة لكل من أجهزة Pixel القديمة والجديدة، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى. مع أحدث انخفاض في الميزات، سيتمكن حتى أولئك الذين لديهم أجهزة Pixel الأقدم من الوصول بشكل أسرع إلى Snapchat، والتحكم فى مستويات الصوت الجهير على Pixel Buds، وسماع المحادثات بشكل أفضل، بالنسبة لمالكي Pixel 6 وPixel 6 Pro، يضيف التحديث أيضًا دعمًا لمفاتيح السيارة الرقمية ويتيح النطاق العريض للغاية للمشاركة القريبة . وتجعل ميزة Quick Tap to Snap الجديدة Pixel أسرع هاتف ذكي لعمل Snap، مما يتيح لك سحب كاميرا Snapchat مباشرة من شاشة القفل من خلال النقر مرتين على الجزء الخلفي من هاتفك، تمامًا مثل ميزة Quick Tap التي تعمل بالفعل لمهام أخرى مثل التقاط لقطات الشاشة أو تشغيل الموسيقى. وتخطط Google أيضًا لجلب عدسات Pixel الحصرية إلى Snapchat، بدءًا من وقت لاحق من هذا الشهر باستخدام Pixel Face، ويتوفر Quick Tap to Snap لجميع هواتف Pixel 4a المزودة بـ 5G أو أحدث هواتف Pixel. وتقوم Google أيضًا بتشغيل المفتاح فى شراكتها مع BMW للسماح لك بإلغاء قفل سيارتك باستخدام هاتف Pixel. وتتيح لك هذه الميزة فتح باب سيارتك من خلال النقر على Pixel على المقبض وستتوفر لمالكي Pixel 6 في طرز مختارة من BMW 2020-2022 في بلدان معينة، ويمكنك أيضًا بدء تشغيل سيارتك عن طريق وضع هاتفك في المكان المحدد في وحدة التحكم الداخلية ثم الضغط على زر بدء تشغيل المحرك. وبكسل 6 برو تكتسب أيضا دعم النطاق العريض الفائق لتحسين حصة القريبة عنه بسرعة إرسال البيانات مثل الملفات والصور والفيديو من الأجهزة الأخرى القريبة جدا الاتساع. ومع ذلك، للأسف، لا يبدو أن النطاق العريض للغاية ممكّن لمفاتيح السيارة الرقمية حتى الآن، على الرغم من أننا على يقين من أنها قادمة . تحسينات أخرى وسيحصل مالكو Pixel أيضًا على تجربة الإصدار التجريبي الأول من وضع المحادثة، وهي ميزة وصول جديدة في مرحلة مبكرة في تطبيق Sound Amplifier تعمل على تعزيز المحادثات وتصفية الضوضاء المنافسة حتى تتمكن من سماع ما يقوله الشخص الآخر بشكل أفضل في بيئة صاخبة. والآن اللعب تم تحديث الخبرة في بكسل 4 و الهواتف الجديدة لتعطيك المزيد من الخيارات للاعتراف عزف الموسيقى في مكان قريب. سيخبر زر بحث جديد هاتفك أن يتعمق قليلاً عن طريق الوصول إلى بحث Google عن تلك المسارات التي لا يمكن تحديدها باستخدام قاعدة البيانات الموجودة على الجهاز. وضاعفت Google أيضًا نطاق الجهير المتاح في تطبيق Pixel Buds ، مع شريط تمرير جديد يتيح لك الضبط من -1 إلى +4. يعمل هذا على سلسلة Pixel Buds A مع أي جهاز يعمل بنظام Android 6.0 أو إصدار أحدث. وأخيرا، تضيف Google العديد من البلدان واللغات الجديدة إلى ميزة اكتشاف الأعطال وتطبيق التسجيل، يتوفر الآن اكتشاف الأعطال في تايوان وإيطاليا وفرنسا، بينما يمكن لتطبيق Recorder الآن نسخ اليابانية والفرنسية والألمانية على هواتف Pixel 3 وأحدث هواتف Pixel. ويبدأ طرح Feature Drop الجديدة اليوم على جميع أجهزة Pixel 3a عبر Pixel 5a (5G) التي تعمل بنظام Android 12، وسيتم طرح التحديث على أجهزة Pixel 6 و Pixel 6 Pro بدءًا من الأسبوع المقبل، يمكن العثور على قائمة كاملة بجميع الإصلاحات والتغييرات في منتدى Pixel .