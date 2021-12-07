تجارب اللعب بسلاح الجيوش في الـ«كومبات فيلد»

البلاد ـ خالد بن مرضاح

تواصل منطقة “كومبات فيلد” إحدى مناطق موسم الرياض 2021، استقطاب المجموعات العائلية والشبابية من عشاق ألعاب القتال والتحديات المتنوعة، التي تقدم مستويات عالمية من التجارب الترفيهية والسياحية بالمملكة.

وتوفر فعالية “باتل بارك” حلبات تجارب قتال تفاعلية، عبر جولات يحاولون فيها اقتناص الأهداف المختلفة، بسلاح الجيوش الحديثة المحشو برصاص الخرز.

وصُمِّمت الحلبات لتشكل منصات إطلاق لمدة دقيقة ونصف الدقيقة حتى دقيقتين، تتسارع معها دقات قلب اللاعب وهو يحاول اقتناص أهدافه المتحركة أو الثابتة، بسلاح بنوعين من المخازن، إما 30 طلقة وإما 55 طلقة من رصاص الخرز. فيما تراعي الحلبات سلامة اللاعبين بتقديم نظارات الحماية للعينين، وتعريفهم بطريقة استخدام السلاح وتصويبه بأمان للحماية من ارتدادات الرصاص، كما يقدم الفريق المختص شرحًا مفصلًا للعبة وطريقة تتبع الأهداف.

وتختلف الحلبات بحسب شكل الأهداف فيها، حيث يختار اللاعب بين إصابة الإضاءات المتحركة والمعززة بالصوت، أو الأهداف الدائرية على الجدار، أو الهياكل العظمية، كما تتباين الحلبات بين الإطلاق على الأهداف عبر الطاولة وأخرى تمكِّن الزائر من التحرك داخلها.

ويتمتع اللاعبون في اللعبة، التي تحاكي الأسلحة الحقيقية التي تتدرب بها الجيوش الحديثة في معسكراتها. وفيما يمارس الزوار شغفهم بتجارب إطلاق الرصاص، يخوض اللاعبون تحديات متتابعة عبر جولاتها.

وتتوزع الفعاليات في منطقة “كومبات فيلد” على مواقع رئيسة، هي: المنطقة العسكرية، منطقة خط النار، المنطقة التقنية، منطقة “Wild Frontier”، قرية العصور الوسطى، منطقة البارود. فيما تضم المنطقة التقنية: غرفة الهروب، ورماية المحاكاة، وقتال الروبوتات.