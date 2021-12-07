“التحالف” يضرب الحوثي بقوة في مأرب

عدن – البلاد

ضرب تحالف دعم الشرعية، عناصر مليشيا الحوثي ومعاقلهم بقوة خلال الـ24 ساعة الماضية، منفذا أكبر عملية استهداف للميليشيا في مأرب عبر 47 عملية دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعا لتخزين الذخائر، بينما قتل ما يزيد على 280 عنصرا من الميليشيات خلال يوم واحد. وأكدت مصادر عسكرية في جبهة العلم شمال مأرب، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت أيضا من اغتنام 5 أطقم تابعة لمليشيات الحوثي، وذلك بعد صد القوات اليمنية لهجوم شنته مليشيا الحوثي على جبهة العلم، ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية ومقتل عدد من عناصر المليشيات. ونشر الجيش اليمني مشاهد من المواجهات التي دارت أمس في مختلف جبهات المحافظة، وكانت الأعنف منذ بدء المعارك خلال الأيام الماضية. وتأوي مأرب ملايين النازحين ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد، من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في المحافظة.

وأعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية أمس، مصرع قيادي ميداني بارز في صفوفها في ظل احتدام المعارك مع الجيش الوطني في محافظة مأرب، وتكثيف طيران التحالف غاراته على مواقع للميليشيا في صنعاء.

وكشفت وسائل إعلام تابعة للميليشيا، عن أن القيادي الميداني أبو أحداث العميد عبدالناصر علي عيضة علي المثنى، قائد ما يعرف بـ”اللواء الرابع حرس حدود” التابع للميليشيا قتل، وإنه سيشيع في جامع الصالح بالعاصمة صنعاء. ولم تورد وسائل الإعلام تلك تفاصيل عن مكان وتاريخ مقتل القيادي الحوثي واكتفت بالقول إنه قتل في المعركة، إلا أن مدنيين أكدوا أن القيادي الحوثي قتل مع آخرين في معارك محافظة مأرب، فيما رجحت مصادر أن يكون قتل بغارة للتحالف على أحد مستودعات الحوثيين في صنعاء، إذ غالباً ما يكون القادة من هذا المستوى بعيدين عن خطوط النار.

وفي السياق ذاته، أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني، طائرة مسيرة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، أطلقتها ميليشيا الحوثي، فيما أفاد مصدر عسكري “أن وحدة الاستطلاع بقوات الجيش الوطني رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة تحمل متفجرات مفخخة كانت تحلق فوق أجواء المنطقة الإدارية للجيش الوطني في مديرية الصفراء بصعدة”، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط الطائرة وتدميرها.

إلى ذلك، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، أن تكريم رئيس حكومة ميليشيا الحوثي، للقيادي في تنظيم القاعدة عارف صالح علي مجلي، وتعيينه وكيلاً لمحافظة صنعاء، لدوره في عمليات الحشد والتجنيد، يؤكد التحالف والتنسيق القائم بين الطرفين منذ الانقلاب، موضحا أن قيادي القاعدة وكنيته “أبو ليث الصنعاني” هو أحد أخطر قيادات القاعدة وشارك في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بينها تفجير ناقلة النفط الفرنسية (ليمبرج) في ميناء المكلا عام 2002. وكذلك، تورط بمهاجمة نقاط أمنية، مشيراً إلى أنه أحد أفراد التنظيم الـ 23 الذين تمكنوا من الفرار أثناء احتجازهم في سجن الأمن السياسي.

ولفت الارياني الى أن مجلي شقيق لاثنين من قيادات التنظيم، وصهر القيادي البارز في صفوف القاعدة فواز الربيعي، أحد المتهمين الرئيسيين في تفجير المدمرة الأمريكية “يو اس أس كول”، والذي لقي مصرعه في عملية أمنية العام 2006. وأشار إلى أن هذه الحقائق تثبت التعاون الأمني والاستخباراتي بين ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة وداعش امتداداً لعلاقة الطرفين بنظام خارجي، وتنسيق العمليات القتالية بين الطرفين، والحشد والتجنيد في مواجهة الجيش الوطني، في مقابل تمكين عناصر التنظيمات الإرهابية من تحصين معاقلها، وعدم الدخول في مواجهات حقيقية معها.