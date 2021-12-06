ليفربول يدخل مواجهة ميلان المصيرية بـ”البدلاء”!

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراته الأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في ملعب ميلان الإيطالي غدًا الثلاثاء بلاعبي الصف الثاني بسبب الإصابات التي عصفت بلاعبيه في الفترة الأخيرة، وكذلك سيلعب ميلان من دون أبرز لاعبيه الأساسيين لنفس السبب.

وضمن ليفربول تأهله سلفًا إلى ثمن النهائي بعد أن حسم صدارة المجموعة الثانية، وستحدد الجولة الأخيرة هوية الفريق المرافق لليفربول إلى الدور التالي من بين ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، إذ تمتلك الفرق الثلاثة الفرص متساوية للصعود.

وينبغي على ميلان تحقيق الفوز أمام ليفربول وانتظار عدم انتصار بورتو أمام أتلتيكو مدريد في المبارة الأخرى، وهذا ما يجعل مباراة ميلان وليفربول مصيرية.

ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا كالآتي: (ليفربول 15 نقطة – بورتو 5 نقاط – ليفربول 4 نقاط – أتلتيكو مدريد 4 نقاط).

ويفتقد ليفربول إلى خدمات عديد اللاعبين أمام ميلان أبرزهم تياغو ألكانتارا وديوغو جوتا وروبرتو فيرمينو وكورتيس جونز وهارفي إليوت وجيمس ميلنر.

بينما سيكون متاح أمام ليفربول الاستعانة بعناصره الرئيسية أمثال محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك وأرنولد، لكن لن يخاطر المدرب كلوب بهم جميعًا.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ميلان: (أليسون – ويليامز – كوناتي – فان دايك – تسيميكاس – مورتون -تشامبرلين – هندرسون – صلاح – أوريغي – مينامينو).