طريقة عمل شرائح اللحم الآسيوي بالثوم

شرائح اللحم البقري بالثوم علي الطريقة الآسيوية

المقادير اللازمة

لحم مقطع إلى شرائح رفيعة

2 ملعقة صغيرة نشا ذرة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

1 ملعقة كبيرة صلصة صويا

1 ملعقة كبيرة بصل أخضر مقطع

طريقة العمل

يضاف اللحم البقري إلى وعاء كبير

يرش نشا الذرة فوق اللحم البقري وقلبي اللحم حتى يغطى بالتساوي

يضاف الزيت والثوم إلى مقلاة عميقة ويسخن على نار متوسطة إلى عالية

يطهى الثوم حتى يصبح لونه بني فاتح

أضيفي اللحم البقري ويقلب ويطهى اللحم حتى ينضج نصفه

يضاف مسحوق الثوم وصلصة الصويا

ثم يقلب حتى يتغطى اللحم بالتساوي في الصلصة

يطهى حتى ينضج اللحم بالكامل

اضبطي الصلصة حسب الحاجة

ثم زينيها بالبصل الأخضر