طريقة عمل بان كيك قرع العسل

لفطور صباحي دافئ حضري فطائر اليقطين أو قرع العسل واملأي منزلك برائحة توابل الخريف

المقادير اللازمة

المكونات الرطبة

2 بيضة كبيرة

1½ كوب حليب

½ كوب قرع هريس اليقطين

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة

2 ملعقة كبيرة سكر بني

المكونات الجافة

1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ناعم قرنفل

3/4 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

طريقة العمل

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة منخفضة إلى متوسطة

ادهني المقلاة بالزيت أو الزبدة

في وعاء واحد اخفقي المكونات المبللة معًا

في وعاء آخر اخفقي المكونات الجافة معًا

أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات الرطبة وحركيها حتى تمتزج تمامًا

لا تفرطي في الخلط وإلا ستكون الفطائر قاسية

نسكب الخليط في 1/4 أكواب ممتلئة في المقلاة المعدة

اطهي الفطائر حتى تبدأ الفقاعات في التكون من الأعلى وتبدأ الجوانب في التماسك 2-3 دقائق

اقلبيها واتركيها تطهى لمدة دقيقتين إضافيتين أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبيا

قدميها على الفور أو مع الزبدة وشراب القيقب