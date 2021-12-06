طريقة عمل الدجاج بالسمسم بالطريقة الآسيوية

لمحبي الوصفات الآسيوية للدجاج وصفة رائعة لتحضير مكعبات الدجاج بالسمسم والتتبيلة الآسيوية

المقادير اللازمة

1.5 أفخاذ دجاج بدون عظم وجلد ومقطعة إلى قطع

1 ملعقة كبيرة زيت كانولا

2 ملعقة صغيرة سمسم

للصلصة

نصف كوب صلصة صويا

1/3 كوب سكر بني

1 ملعقة كبيرة خل أرز

ملعقة كبيرة زيت سمسم محمص

1 ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور

4 فصوص ثوم مفرومة

1 ملعقة صغيرة صوص ثوم حار

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

طريقة العمل

اخفقي مكونات الصلصة معًا واتركيها جانبًا

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية

عندما يسخن الزيت أضيفي الدجاج

يقلب حتى يتحول إلى اللون البني من جانب ثم يقلب ويكرر الجانب الثاني حتى ينضج الدجاج حوالي 5 دقائق لكل جانب

تضاف الصلصة وتطهى لمدة تتراوح بين دقيقتين أو حتى تتكاثف الصلصة ويغلف الدجاج بالصلصة

يزين بحبوب السمسم والبصل الأخضر ويقدم