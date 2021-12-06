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تخصيص خطبة الجمعة للتحذير من جماعة التبليغ والدعوة

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       6 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

وجّه وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع، والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاًَ بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 6 / 5 / 1443 هـ للتحذير من (جماعة التبليغ والدعوة) والتي يطلق عليها (الأحباب)، كما وجّه أن تشمل الخطبة المحاور التالية:

1-بيان ضلال هذه الجماعة وانحرافها وخطرها، وأنها بوابة من بوابات الإرهاب، وإن زعموا أنهم خلاف ذلك.

2-ذكر أبرز أخطائهم.

3-ذكر خطرهم على المجتمع.

4-بيان أن الانتماء للجماعات الحزبية ومنها (جماعة التبليغ والدعوة) محظور في المملكة العربية السعودية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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