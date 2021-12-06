المهنا يشارك بشاحنته في رالي حائل الدولي 2021

حائل – خالد الحامد
يشارك بطل الراليات السعودي سائق فريق شؤون الضباط برئاسة أمن الدولة ونادي ضباط قوى الأمن إبراهيم المهنا ومساعداه أسامة السند وطارق الرماح في رالي حائل الدولي، الذي ينطلق غدا الثلاثاء، ويمثل رالي حائل الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة (كروس كانتري) لموسم 2021، ويتألف من 4 مراحل خاصة عبر صحراء النفود الكبير، بمسافة إجمالية 1570 كيلومترًا من مقر الفندق، تتضمن 975 كيلومترًا مراحل خاصة خاضعة للتوقيت في الأربع مراحل.
ومن المقرر أن يشارك المهنا ومساعداه على متن شاحنة مرسيدس (ينموك) فئة T5.1 (غير معدلة) وهي الشاحنة التي تُعتبر الأولى في المشاركات المحلية بعد إقرار الفئة في الراليات المحلية.