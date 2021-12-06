الرياضة

المهنا يشارك بشاحنته في رالي حائل الدولي 2021

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       6 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل – خالد الحامد
يشارك بطل الراليات السعودي سائق فريق شؤون الضباط برئاسة أمن الدولة ونادي ضباط قوى الأمن إبراهيم المهنا ومساعداه أسامة السند وطارق الرماح في رالي حائل الدولي، الذي ينطلق غدا الثلاثاء، ويمثل رالي حائل الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة (كروس كانتري) لموسم 2021، ويتألف من 4 مراحل خاصة عبر صحراء النفود الكبير، بمسافة إجمالية 1570 كيلومترًا من مقر الفندق، تتضمن 975 كيلومترًا مراحل خاصة خاضعة للتوقيت في الأربع مراحل.

 

ومن المقرر أن يشارك المهنا ومساعداه على متن شاحنة مرسيدس (ينموك) فئة T5.1 (غير معدلة) وهي الشاحنة التي تُعتبر الأولى في المشاركات المحلية بعد إقرار الفئة في الراليات المحلية.

 

من جانبه، أشاد المهنا بالتنظيم الرائع لرالي حائل تويوتا، وما لمسه وفريقه من كرم وترحاب أهالي حائل، وأكد المهنا حرصه الدائم على المشاركة في رالي حائل منذ سنوات، مبينًا أن أجواء المنطقة وحُسن استقبال أهلها، والتنافسية العالية التي يشهدها الحدث، وتنوع التضاريس سببًا في المشاركات المتواصلة للفريق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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