الرياضة أمير حائل يرعى انطلاق رالي حائل الدولي 2021

حائل – خالد الحامد يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل الساعة الثالثة غدا (الثلاثاء) حفل انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2021 في نسخته السادسة عشرة، بحضور نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن ومسؤولي الإدارات الحكومية وعدد من ممثلي القطاع الخاص بالمنطقة. وكانت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واللجنة المنظمة العليا للرالي (هيئة تطوير حائل) قد أكملت استعداداتها لاستقبال المشاركين وتجهيز مقر الانطلاق، ورسم مسار الرالي بمختلف فئاته. ويشارك في رالي هذا العام 29 سيارة في تصنيف “فيا” الدولي، و4 سيارات من فئة “تي 1+” بمواصفات 2022، و 27 سيارة في التصنيف الوطني، و 29 مشاركًا في فئتي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات “كوادز”، إلى جانب 3 سائقين في فئة الشاحنات. ويعتبر رالي حائل تويوتا الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة ” فيا كروس كانتري ” للعام 2021. ويتألف من أربع مراحل خاصة عبر صحراء النفود الكبير، بمسافة إجمالية 1570 كيلومترًا من مقر الفندق، تتضمن 975 كيلومترًا مراحل خاصة خاضعة للتوقيت في الأربع مراحل.