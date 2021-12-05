6,5 مليون ريال عائدات “عسل جازان”

جازان- البلاد

تجاوز عدد النّحالين بمنطقة جازان 3 آلاف نحّال ، فيما بلغ عدد المرخصين منهم في منصة زراعي 744 نحالًا ، وبلغ عدد خلايا النحل البلدي 160,915 خلية و 130 ألف خلية حديثة، وبلغت كمية الإنتاج السنوي 426,526 كيلو جرامًا من العسل ، بحسب إحصاءات الجمعية التعاونية للنّحالين بالمنطقة.

وساعد تنوع تضاريس منطقة جازان في التنوع الغذائي وانتشار الأشجار على السفوح وعلى ضفاف الأودية مما هيّأ لبيئة مثالية لخلايا النحل ، استهوت النّحالين في كافة محافظات المنطقة ، كما تجذب سنويًا ما يزيد عن 1000 نحّال من مختلف مناطق المملكة من الباحثين عن المواسم وجودة العسل في جازان.

ومما زاد الاهتمام بالعسل احتضان محافظة العيدابي لمهرجان العسل السنوي بمنطقة جازان خلال السنوات الست الماضية ، حيث أسهم المهرجان في الحفاظ على العسل الجازاني الأصيل ، وتعزيز مردوده الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتراثي والسياحي ، وتحسين جودة العسل وزيادة إنتاجه وتسويقه محليًا وإقليميًا وعالميًا.

واستقطب مهرجان العسل خلال النسخ الست الماضية نحو 200 ألف زائر، وذلك بمشاركة 180 عارضا، فيما تجاوزت كميات العسل المباعة نحو 16 طنًا من أنواع العسل بعوائد مالية تجاوزت 6,5 مليون ريال.