2 تريليون ريال حجم القروض المصرفية للقطاع الخاص

جدة – البلاد

ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 15% بنهاية شهر أكتوبر الماضي، لتصل إلى 2082 مليار ريال مقارنة بنحو 1807 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

ووفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي”ساما” فقد ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنهاية شهر أكتوبر 2021 لتصل إلى 2010 مليارات ريال وذلك بارتفاع قدره 16%، متجاوزة بذلك حاجز التريليوني ريال لأول مرة.

وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 72.5 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وكانت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص قد ارتفعت بنسبة 16 % بنهاية شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 2077.3 مليار ريال ، فيما ارتفعت للقطاع الخاص إلى 1986 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 15 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، والتي بلغت آنذاك 1724 مليار ريال.

وسجلت أصول المصارف العاملة في المملكة مستوى قياسيا في نهاية أكتوبر الماضي، عند نحو 3.19 تريليون ريال، مقابل نحو 2.92 تريليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع 9.3 % وقيمة 271.5 مليار ريال خلال عام.

ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفعت أصول المصارف في السعودية على أساس شهري 1.3 في المائة، بما يعادل 42.1 مليار ريال، حيث كانت نحو 3.15 تريليون ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وبلغت الأصول الأجنبية نحو 237.1 مليار ريال تشكل 7.4 في المائة من إجمالي الموجودات ، التي تشمل الاحتياطيات المصرفية بين ودائع وأذونات “ساما”، والموجودات الأجنبية، والمطلوبات من القطاع الخاص، ومطلوبات على مؤسسات غير مالية، والأصول الثابتة، وموجودات أخرى.