المحليات

1134 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       5 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″(1134) مخالفة وذلك للفترة من 23 / 4 / 1443هـ حتى 29 / 4 / 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ(346)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(298)، ومنطقة الرياض بـ(275)، تلتها منطقة حائل بـ(82)، ومنطقة الجوف بـ(70)، ثم المنطقة الشرقية بـ(30)، ومنطقة تبوك بـ(16)، ومنطقة عسير بـ(8)، ومنطقة الباحة بـ(5)، ومنطقة القصيم بـ(3)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(1)، ومنطقة جازان بـ(0)، ومنطقة نجران بـ(0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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