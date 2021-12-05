مغامرات “كومبات فيلد” تستقطب محبي الرماية بموسم الرياض

الرياض : البلاد

تواصل منطقة “كومبات فيلد”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، فعالياتها التي انطلقت في الـ 23 من أكتوبر الماضي، ونجحت في استقطاب عشاق ألعاب القتال والفعاليات الإلكترونية والتحديات المتنوعة للدخول في مغامرات فريدة، تعكس مدى التنوع الترفيهي وتعدد مساراته في فعاليات المنطقة وألعابها المتنوعة.

وتستهوي منطقة خط النار محبي الرماية عبر فعاليات، الرماية على الأطباق، والرماية بالذخيرة الحية، فيما تجذب منطقة وايلد فرونتير ” محبي ركوب الثيران ورماة الكاوبوي، وفندق الزومبي، إلى جانب قرية العصور الوسطى في محاكاة لأساليب الرمي بالسهام قديما.

وتتمتع “كومبات فيلد” بإقبال واسع من مختلف الفئات السنية، وفعاليات عديدة ومتنوعة، تتوزع على 6 مناطق رئيسة، تصل مساحتها إلى310 آلاف متر مربع ، وتبلغ طاقتها الاستيعابيةاليومية 44 ألف زائر، في حين يصل عدد مواقف السيارات المخصصة للزوار إلى 12 ألف موقف، إضافة إلى 600 موقف لذوي الإعاقة، وتبدأ فعاليات المنطقة يوميًا عند الساعة الـ 5:00 مساءً وتستمر حتى الـ 1:00 صباحًا.