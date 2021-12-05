الرياض : البلاد

وقعت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم، مذكرة تعاون بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، برعاية معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة مزمنة لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، ودراسة الصكوك المشاعة والرفع بالتوصيات حيالها.

خطة لحوكمة الأعمال بين "العدل" و "الشؤون البلدية والقروية والإسكان"https://t.co/uTpjOgjZGz pic.twitter.com/WokyiEDr49 — صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 5, 2021

كما نصت مذكرة التعاون على أن تتولى اللجنة حوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.

وستتولى اللجنة – بموجب مذكرة التعاون – الإشراف على جميع أعمال الربط التقني فيما له صلة بالأعمال العقارية.

وأكدت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان أن مذكرة التعاون تأتي في سياق التكامل بين الجانبين لخدمة المستفيدين، وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يرفع من كفاءة الأداء.