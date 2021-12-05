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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       5 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الكويت : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لسمو أمير دولة الكويت، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته حمل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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