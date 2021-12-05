خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت

الكويت : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لسمو أمير دولة الكويت، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته حمل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.