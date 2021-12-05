المطيري وداليا يتوجان ببطولة المملكة للشطرنج 2021

الرياض- البلاد
اختتمت بطولة المملكة للشطرنج 2021 التي أقيمت على مدار خمسة أيام في مقر اللجنة البارالمبية السعودية بالرياض تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE.
وشهدت البطولة التي قام بتحكيمها طاقم من الحكام السعوديين الحاصلين على ألقاب دولية، منافسة بين 184 لاعباً ولاعبة توافدوا من جميع مناطق المملكة وعبر 7 جولات بنظام الشطرنج الكلاسيكي للحصول على لقب البطولة في فئتين رئيسيتين؛ فئة الرجال وفئة السيدات.
وتوج اللاعب عبدالله المطيري بالمركز الأول في بطولة الرجال، وحل اللاعب أحمد الرحيلي ثانيا بينما جاء اللاعب أحمد الثبيتي في المركز الثالث، وفي بطولة السيدات فازت اللاعبة داليا السميري بالمركز الأول وحلت اللاعبة لين الدوسري في المركز الثاني واللاعبة أسماء الجابري جاءت في المركز الثالث.
من جهته، هنأ رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج عبد الله بن سالم الوحشي أبطال البطولة، وقال: “سعداء جدا بنجاح بطولة المملكة للشطرنج. كانت بطولة مثالية في التنظيم، ولله الحمد، وقد تحقق ذلك من خلال عمل فريق متميز في كل لجان الاتحاد بالبطولة، وأيضا الانضباطية والاحترافية العالية للاعبين واللاعبات طوال الجولات، فأجمل عبارات التهنئة نقدمها لكل الفائزين والفائزات في المراكز الأولى، والشكر موصول والتهنئة أيضا لكل اللاعبين واللاعبات.