الأميرة رهام آل سعود تتوج الفائزات ببطولة المملكة للريشة الطائرة للسيدات

الدمام-حمودالزهراني
بحضور الأميرة رهام آل سعود مديرة إدارة العلاقات العامة والمراسم والفعاليات باللجنة الأولمبية، تُوجت الفائزات ببطولة المملكة الثالثة للسيدات للريشة الطائرة.
فعلى مستوى نتائج بطولة الفردي للمبتدئين جاءت بالمركز الأول اللاعبة نوف المالكي، وفي المركز الثاني اللاعبة إيمان الصومالي، وجاءت بالمركز الثالث اللاعبة زينب المسلم.
أما على مستوى نتائج الزوجي للمبتدئين، فقد حصدت المركز الأول اللاعبتان شهد الدويخ وإيمان الصومالي، ونالت المركز الثاني اللاعبتان مي الفهيد ورهف المبدل، وحلت بالمركز الثالث اللاعبتان لمى العنقري وزينب المسلم.
وفيما يتعلق بنتائج الفردي للمتقدمين فجاءت بالمركز الأول اللاعبة رنا أبو حربش وبالمركز الثاني اللاعبة هيا المدرع وجاءت بالمركز الثالث اللاعبة فاطمة موسى، وفي نتائج الزوجي للمتقدمين توجت بالمركز الأول اللاعبتان رنا أبوحربش وهيا المدرع وبالمركز الثاني اللاعبتان فاطمة موسى وعزيزة نظمي وبالمركز الثالث اللاعبتان هتون تركستاني وحورية خوج.
وعلى مستوى نتائج الفردي تحت ١٧ عاما، توجت بالمركز الأول اللاعبة نورة النويس وبالمركز الثاني اللاعبة مريم العنزي بالمركز الثالث اللاعبة جنى الريفي. جاء ذلك في ختام بطولة المملكة الثالثة للسيدات التي استضافتها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لمدة ٣ أيام بمشاركة ٩١ لاعبة يمثلون مختلف مناطق المملكة. هذا وضمت البطولة منافسات الزوجي والفردي للمبتدئين والمتقدمين وتحت ١٧ عاما التي لُعبت وفقاً لنظام خروج المغلوب.