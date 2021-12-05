الرياض ـ البلاد

تستعد الهيئات والكيانات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، للمشاركة في معرض ارتيجانو إن فييرا 2021، الذي يقام في مدينة ميلانو الإيطالية ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري برعاية وإشراف هيئة التراث ممثلة بقطاع الحرف والصناعات اليدوية، وذلك من خلال جناحٍ واسع يتضمن محتوى ثقافي متنوع يعكس ثراء الثقافة والهوية السعودية، من خلال عروض للحرف اليدوية، والفنون الادائية، وفنون الطهي التقليدية من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وتسعى هيئة التراث من مشاركتها مع الهيئات الأخرى في المعرض إلى إبراز الثقافة السعودية الأصيلة والتعريف بها وتقديمها دولياً، إلى جانب تسليط الضوء على الحرف والحرفيين السعوديين وإبداعاتهم، وتقديم الدعم لهم وتمكينهم من خلال المشاركة في المعارض والمهرجانات الدولية لإبراز التنوع في الهوية السعودية، وتبادل الخبرات في مجال الحرف مع الدول المشاركة، وإبراز الحرف التراثية السعودية المسجلة في منظمة اليونيسكو.

ويعد معرض ارتيجانو إن فييرا واحداً من أكبر المعارض الدولية الاستهلاكية في العالم، المتخصصة في مجال الحرف اليدوية.

وسترتكز مشاركة هيئة التراث على عروض الحرفيين المباشرة، التي ستكون لأكثر من 10 من الحرفيين السعوديين المتميزين، إضافة إلى عرض منتجاتهم الحرفية وبيعها لزوار المعرض.

فيما تشارك هيئة فنون الطهي في المعرض بمقهى يقدم مجموعة من الأطباق السعودية التقليدية، وبعض المنتجات الغذائية السعودية الشهيرة وإتاحة بيعها على الزوار، وعرض أفلام عن قصيرة وصور عن فنون الطهي.