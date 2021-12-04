هل إلتهاب فقرات الرقبة يسبب الدوار؟ إليك الإجابة

دوار العنق أو الرقبة هو إحساس متعلق بالرقبة يشعر فيه الشخص إما أنه يدور أو أن العالم من حوله يدور، فان ضعف فقرات الرقبة أو صدمة في العمود الفقري العنقي تسبب هذه الحالة، غالبًا ما تحدث هذه الدوخة بعد تحريك الرقبة حركة مفاجئة أو العطس ويمكن أن تؤثر أيضًا على إحساسك بالتوازن والتركيز.

فما هي أعراضها وأسباب حدوثها؟

أسباب تخص فقرات الرقبة والدوخة

وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من الدوار العنقي قد يذهبون للأطباء كأشخاص مصابين بالصداع النصفي يعانون أيضًا من آلام في الرقبة، حيث أن 94% من الأشخاص الذين يعانون من دوار العنق يبلغون عن آلام في الرقبة.

هناك عدد من الأسباب المحتملة لدوار العنق من أشهرها ما يلي:

انسداد الشرايين في الرقبة نتيجة لتصلب الشرايين أو تمزق هذه الشرايين هي أحد أسباب الدوخة بسبب اضطراب تدفق الدم إلى الأذن الداخلية أو إلى منطقة أسفل الدماغ.

قد تتسبب الإصابات مثل حادث سيارة أو أسباب أخرى للإصابة، في حدوث تلف في الرأس والرقبة مما قد يؤدي إلى الدوار العنقي.

التهاب المفاصل والجراحة والصدمات في فقرات الرقبة والدوخة مرتبطين بسبب منع تدفق الدم إلى هذه المناطق المهمة مما يؤدي إلى هذا النوع من الدوار.

تلف الأقراص الفقرية في الرقبة مع مرور الوقت يسبب الضغط على الحبل الشوكي والأعصاب الشوكية مما يمنع تدفق الدم إلى الدماغ والأذن الداخلية.

الانزلاق الغضروفي يمكن أن يسبب أعراض تشمل الدوار العنقي.

قد ينضغط العمود الفقري العنقي بسبب وضعية الجلوس حيث يقوم الشخص غالبًا بثني رقبته للنظر في الأجهزة الإلكترونية أو الكتب.

تحتوي العضلات والمفاصل في الرقبة على مستقبلات ترسل إشارات حول حركة الرأس إلى الدماغ أو أجزاء من الأذن الداخلية مسؤولة عن التوازن وتنسيق العضلات، عندما يعمل هذا النظام بشكل غير صحيح تحدث الدوخة والاختلالات الحسية الأخرى.

أعراض تخص فقرات الرقبة والدوخة

يرتبط الدوار العنقي بالدوار الناتج عن حركة الرقبة المفاجئة وتحديدًا مع تحريك الرأس وتشمل الأعراض الأخرى لهذه الحالة ما يلي:

صداع الرأس.

غثيان.

قيء.

آلام الأذن أو الرنين.

ألم الرقبة.

فقدان التوازن أثناء المشي أو الجلوس أو الوقوف.

مشاكل في التركيز.

يمكن أن تستمر الدوخة الناتجة عن الدوار العنقي لمدة دقائق أو ساعات، إذا انخفض ألم فقرات الرقبة فقد تبدأ الدوخة في التلاشي، قد تتفاقم الأعراض بعد التمرين والحركة السريعة وأحيانًا العطس.