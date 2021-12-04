كأس العرب: أهداف مباراة الجزائر ولبنان (2-0)

حقق منتخب الجزائر فوزه الثاني تواليًا في مسابقة كأس العرب قطر 2021 وهذه المرة أمام لبنان 2-0 اليوم السبت 4 ديسمبر.

ورفع الجزائر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة من كأس العرب، ويكون بذلك قد تأهل رسميًا إلى ثمن نهائي البطولة.

وسجّل ياسين براهيمي من علامة الجزاء في الدقيقة 69 قبل أن يقتل مواطنه الطيب المزياني المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 93.

وتعرّض لاعب الجزائر حسام الدين مريزيغ إلى الطرد في الدقيقة 78، وتبعه بطاقة حمراء أخرى للاعب لبنان قاسم الزين في الدقيقة 83.

أهداف الجزائر ولبنان في كأس العرب 2-0



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