طريقة عمل خبز الشوفان الصحي بثلاث مكونات فقط

بدون خميرة أو دقيق أو سكر أو زيت أو بيض حضري خبز صحي بالشوفان وبثلاث مكونات فقط

المقادير اللازمة

3 أكواب دقيق الشوفان

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 كوب ونصف زبادي كامل الدسم

طريقة العمل

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

ادهني صينية خبز 8 × 4 بوصة بورق زبدة

في وعاء كبير يضاف دقيق الشوفان والبيكنج باودر

اخفقي حتى يندمج البيكنج بودر بالتساوي في الدقيق

استمري في طي الزبادي حتى يتجانس تمامًا يجب أن يكون عجينك سميكًا جدًا ولزجًا جدًا

اكشطي العجينة في صينية الخبز المجهزة

استخدمي ملعقة للمساعدة في نشر العجين بالتساوي

بللي أصابعك بقليل من الماء ثم اضغطي برفق على سطح الخبز لتنعيم العجينة

قومي برش حوالي 1 ملعقة كبيرة من الشوفان على السطح واضغطي برفق على الشوفان على سطح الخبز حتى يلتصق عند الخبز

اخبزي الخبز لمدة 40-45 دقيقة

يجب أن يتحول لون الخبز إلى اللون البني الفاتح من الأعلى وعندما تضغطي على السطح يجب أن يرتد إلى الخلف ولا يغرق في الداخل

اتركي الخبز يبرد قبل تقطيعه وتقديمه

يمكن تحميص الخبز أو تناوله كما هو