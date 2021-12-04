المرأه صحة و عافية

بمكونين فقط.. طريقة عمل كيتو شيبس

نيفين عباسaccess_time29 / ربيع الآخر / 1443 هـ       4 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

رقائق مقرمشة منخفضة الكربوهيدرات تتكون من مكونين فقط وتستغرق أقل من 30 دقيقة لصنعها

المقادير اللازمة
1 كوب جبن شيدر مبشور
1/2 كوب دقيق لوز

طريقة العمل
يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت
ضعي ورق الزبدة على صينية الخبز
أضيفي الجبن إلى وعاء متوسط ​​الحجم آمن للاستخدام في الميكروويف
سخني الجبن في الميكروويف حتى يذوب (حوالي 20-30 ثانية حسب قوة الميكروويف)
يقلب حتى يصبح متجانسًا وناعمًا
يقلب بسرعة ويقلب الجبن في دقيق اللوز
اعجني دقيق اللوز في عجينة الجبن حتى يتجانس كل دقيق اللوز
تأكدي من العمل بسرعة لأنك تريدين دحرجة العجين قبل أن يبرد الجبن ويتصلب
ضعي كرة العجين بين ورقتين من ورق الزبدة
قطعي العجين إلى مثلثات
ضعيها على صفيحة خبز معدة متباعدة
اخبزيها لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تصبح الحواف بنية والسطح صلبًا
دعي الرقائق تبرد تمامًا
أضيفي التوابل حسب رغبتك داخل كيس
ضعي الرقائق في الكيس وأغلقيها ورجيها لتغطية الرقائق بالتوابل
ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *