بمكونين فقط.. طريقة عمل كيتو شيبس

رقائق مقرمشة منخفضة الكربوهيدرات تتكون من مكونين فقط وتستغرق أقل من 30 دقيقة لصنعها

المقادير اللازمة

1 كوب جبن شيدر مبشور

1/2 كوب دقيق لوز

طريقة العمل

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

ضعي ورق الزبدة على صينية الخبز

أضيفي الجبن إلى وعاء متوسط ​​الحجم آمن للاستخدام في الميكروويف

سخني الجبن في الميكروويف حتى يذوب (حوالي 20-30 ثانية حسب قوة الميكروويف)

يقلب حتى يصبح متجانسًا وناعمًا

يقلب بسرعة ويقلب الجبن في دقيق اللوز

اعجني دقيق اللوز في عجينة الجبن حتى يتجانس كل دقيق اللوز

تأكدي من العمل بسرعة لأنك تريدين دحرجة العجين قبل أن يبرد الجبن ويتصلب

ضعي كرة العجين بين ورقتين من ورق الزبدة

قطعي العجين إلى مثلثات

ضعيها على صفيحة خبز معدة متباعدة

اخبزيها لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تصبح الحواف بنية والسطح صلبًا

دعي الرقائق تبرد تمامًا

أضيفي التوابل حسب رغبتك داخل كيس

ضعي الرقائق في الكيس وأغلقيها ورجيها لتغطية الرقائق بالتوابل

ثم تقدم