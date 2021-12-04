الرياضة الفارس العميرة بطلا لكأس الاتحاد السعودي للقدرة والتحمّل

الرياض- البلاد

توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية محمد بن عبدالله القحطاني الفارس عبدالله العميرة بطلاً لسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية الذي أقيم صباح اليوم السبت على ميادين مزرعة الخالدية بمنطقة تبراك غرب الرياض لمسافة ١٢٠ كم مقسمة على أربع مراحل؛ ٣٥ كم للمرحلة الأولى والثانية و٢٥ كم للمرحلة الثالثة والرابعة. جاء فوز العميرة رفقة جواده “غزال” بعد أن أنهى السباق بسرعة ٢٢،٣٧ كم / ساعة ليحل في المركز الثاني الفارس عبدالحكيم الكبير على الجواد “سهم” وبسرعة ٢٠،٠٧ كم / ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس يزيد القهرة على الفرس “مهرة” و بسرعة ١٩،٦٧ كم / ساعة. وشهد السباق حضور فريق دولي من الاتحاد الدولي للفروسية قام بعمل اختبار حساسية الخيل الذي اعتمد مؤخراً في الاتحاد الدولي للفروسية ولأول مرة يتم تطبيقه في الخليج العربي وأثنى الفريق على عملية تطبيق الفحص الذي أقر مؤخراً ولتعاون الاتحاد السعودي للفروسية على تطبيق هذا البرنامج الذي يهدف لسلامة الخيل ونزاهة المنافسة.