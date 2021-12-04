الثلاثاء المقبل.. انطلاق منافسات رالي حائل الدولي 2021

الرياض – هاني البشر

اجتذب رالي حائل الدولي قائمةً كبيرةً من المشاركين في نُسختيه الدولية والوطنية، حيث ينوون جميعهم الاشتراك في الجولة الأخيرة (السادسة) من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات “فيا كروس كانتري” لموسم 2021، التي ستُقام في شمال وسط المملكة العربية السعودية في المدة ما بين 6 و 11 ديسمبر، 2021.

يُشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية على تنظيم الرالي، وتمكن القائمون عليه من استقطاب 29 سيارة في تصنيف “فيا” الدولي، وأربع سيارات من فئة “تي 1+” بمواصفات 2022، و 27 سيارة في التصنيف الوطني، و 29 مشاركًا في فئتي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات “كوادز”، إلى جانب ثلاثة سائقين في فئة الشاحنات، علمًا بأن عددًا كبيرًا من المشاركين يُشارك في الرالي ضمن تحضيراته للاستحقاق الأكبر المتمثِّل برالي داكار 2022 الذي سيُقام في (يناير) المُقبل في المملكة العربية السعودية، وستنطلق مراحله التنافسية من حائل.

سيتألَّف رالي حائل الدولي 2021 من أربع مراحل خاصة تمر عبر صحراء النفود الكبير، وستكون نتائجه حاسمة للقب بُطولة السائقين هذا الموسم في كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة. أبرز المشاركين السائق القطري ناصر بن صالح العطية، الساعي لتحقيق لقبه الخامس، إذ سجَّل أربعة ألقاب (2008 و 2015 و 2016 و 2017)، ويحتاج لإنهاء الرالي ضمن النقاط ليضمن اللقب العالمي.

سيدخل القطري المنافسات في سيارة تويوتا “هايلوكس تي 1″، وسيكون منافسه الأبرز زميله الأرجنتيني لوسيو ألفاريز، الذي يحتاج للفوز بلقب الرالي ليخطف اللقب العالمي من زميله.



كما سيشترك في الرالي السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي، في سيارة تويوتا “هايلوكس”، حيث يطمح للفوز به على أرضه وبين جماهيره، علمًا بأنه فاز بلقب هذا الرالي عدة مرات سابقًا، جديرٌ بالذكر أن يزيد قد فاز فعلًا بلقب كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات “فيا باخا” في رالي بورتاليغري 500 في البُرتُغال، في الشهر الماضي.

يذكر أن فريق تويوتا المصنعي سيُشرك ثلاث سيارات في الرالي، في حين سيُشرك مُنافسهم المباشر فريق “أكس رايد” مع أربع سيارات ميني، إلى جانب أسماء قوية منهم التشيكي ميروسلاف زابليتال في سيارة فورد “أف 150″، والروسي فلاديمير فاسيلييف في سيارة “بي أم دبليو” طراز “أكس 5”.

من الناحية العددية، يُلاحظ هيمنة المركبات الصحراوية الخفيفة، بفئتيها الأنموذجية “تي 3” والإنتاج التجاري الواسع “تي 4″، على قائمة تصنيف “فيا”، معظمها مركبات “كان – أم”، حيث بشهد هذا النوع من المركبات شعبيةً كبيرةً. سيُشرك “فريق ساوث للسباقات الشرق الأوسط” لوحده 14 مركبة من أصل 29 في القائمة، ومن ضمنهم السائق السعودي صالح بن عبداللـه السيف، والسائقتان السعودية دانيا بنت سعود عقيل والأُسترالية مولي تايلور.

سيتضمن الرالي فئةً منفصلةً للسيارات بمواصفات موسم 2022، المعروفة باسم “تي 1+”، سيُشارك السائق التشيكي مارتن بروكوب في سيارة فورد مطورة وفق المواصفات الجديدة، وسيشترك فريق تويوتا مع سيارتي “هايلوكس تي 1+” مع السائقين الفِرنسي رونان شابو والأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني، وسيُجرِّب السائق السويدي سيباستيان إريكسون مركبة “كان – أم” جديدةً من فئة “تي 3”.

تتضمن قائمة المشاركين في فئات الدرّاجات النارية العادية ورباعية العجلات “كوادز” درّاجين خليجيين، غالبيتهم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويُشاركون في التصنيفين الدولي والمحلي، ومن أبرزهم السعوديان عبد المجيد الخليفي وسلطان المسعود، اللذان يأملان بالفوز على أرضهما.

اجتذبت فئة الشاحنات ثلاثة مشاركين، هم السائق السعودي إبراهيم المهنّا، الاسم المألوف في هذه الفئة منذ سنوات، ويُشارك كعادته في شاحنة مرسيدس “يونيموغ”، إلى جانب السائقين الياباني الخبير تيروهينو سوغاوارا في شاحنة هينو، والفِرنسي تيو كالفيه في شاحنة تاترا.

وسيتألف رالي حائل الدولي 2021 من أربع مراحل خاصة، بمسافة إجمالية 1753 كيلومترًا، منها 969 كيلومترًا مسافة المراحل الخاضعة للتوقيت.

وستُجرى عمليات الفحص التقني والتوثيق الإداري في المقر الرئيس للرالي يومي السادس والسابع من ديسمبر، ويُقام بعدها حفل افتتاح الرالي في مركز المغواة للمؤتمرات، وذلك يوم الثُلاثاء، المُوافق السابع من ديسمبر، الساعة السادسة مساءً.

تمتد المراحل التنافسية للرالي من يوم الأربعاء، الثامن ديسمبر حتى يوم السبت 11 ديسمبر.