“نزاهة” تنفذ ورش عمل لحماية المال العام

الرياض ـ البلاد

نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” بالتعاون مع الجهات الحكومية عدداً من ورش العمل والبرامج التوعوية مؤخرا بمشاركة عدد من المتخصصين في الهيئة، وحضور منسوبي الجهات الحكومية ،وجرى تنفيذ ورش العمل التوعوية في وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، إضافة إلى هيئة التخطيط لبناء القوات المسلحة، والجامعة السعودية الإلكترونية، واستفاد من هذه الفعاليات التوعوية عدد من الموظفين والموظفات في الجهات المستهدفة.

وتسعى هذه السلسلة من ورش العمل والبرامج التوعوية ومبادرة “وطننا أمانة”، ومبادرة ” المال العام أمانة” بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة -التي تنوعت آليات تنفيذها بين الحضورية والافتراضية بالتعاون مع الجهات الحكومية- إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية في بيئات العمل، ورفع مستوى الوعي بمفهوم المال العام وحمايته والأنظمة ذات العلاقة.

ويأتي تنظيم نزاهة لهذه الفعاليات انطلاقاً من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ووفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أكدت عدم التهاون أو التسامح مطلقاً مع الفساد المالي والإداري بجميع مستوياته.