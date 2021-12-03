الرياضة فريق “المملكة القابضة” يتوج بسباق الخالدية للفروسية

متابعة- حمود الزهراني

أحرز فريق المملكة القابضة للفروسية المركز الأول في سباق الخالدية على كأس الاتحاد السعودي للفروسية الذي أقيم بالرياض، بمشاركة أكثر من مئة فارس. وقد حقق الفارس عبد الرحمن الرزقي المركز الأول بزمن قدره 12:17:42 وبمعدل سرعة 20:34، في مسافة قدرها مئة كيلو متر. وقدم الرزقي مستوى طيبا خلال المنافسة وحافظ على تقدمه على الرغم من المنافسة الشديدة التي وجدها من المنافسين.