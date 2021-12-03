فريق “المملكة القابضة” يتوج بسباق الخالدية للفروسية

الرياضةفريق “المملكة القابضة” يتوج بسباق الخالدية للفروسية صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1443 هـ 3 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق متابعة- حمود الزهراني أحرز فريق المملكة القابضة للفروسية المركز الأول في سباق الخالدية على كأس الاتحاد السعودي للفروسية الذي أقيم بالرياض، بمشاركة أكثر من مئة فارس. وقد حقق الفارس عبد الرحمن الرزقي المركز الأول بزمن قدره 12:17:42 وبمعدل سرعة 20:34، في مسافة قدرها مئة كيلو متر. وقدم الرزقي مستوى طيبا خلال المنافسة وحافظ على تقدمه على الرغم من المنافسة الشديدة التي وجدها من المنافسين.