تعرفي على فوائد زيت الحصان لجمال شعرك وبشرتك!

يعتبر زيت الحصان من الزيوت المهمة لصحة البشرة والشعر، فهو يسترخ من عشبة ذيل الحصان، ولقد اطلق عليها هذا الاسم لانها تشبه زيل الحصان ،ويحتوي هذا الزيت على العديد من المكونات التي تفيد الصحة والبشرة منها السيليكا، الكبريت، المنجنيز، الماغنسيوم، البوتاسيوم.

كما انها تحتوي على العديد من المركبات الهامة التي تنتمي لعائلة البيوفلافونيدات و هى : البروتين، والكويرستين، مع النارينجين، والجينسيتين، بالاضافة الى الهيسبريدين، والبيكالين، ومادة البيكنوجينول، ومادة الكاتيشين ، وجميعها مركبات طبيعية تغذي البشرة و الجلد و تساعد في علاج العديد من المشاكل الصحية.

بالنسبة لطريقة استخدام زيت الحصان لتطويل الشعر :

– يتم غسل الشعر جيداً بالشامبو بالطريقة المعتادة و تجفيفه تماماً من الماء

– يُسخن الزيت على نار هادئة ثم يُترك ليبرد قليلاً ( يجب تسخين الكمية المستخدمة فقط )

– يتم تدليك الشعر و فروة الرأس جيداً من الجذور و حتى نهاية اطراف الشعر لمدة خمس الى عشر دقائق

– توضع منشفة دافئة على الشعر و يُترك لمدة تتراوح من 4 الى 5 ساعات ثم يُغسل الشعر جيداً بالشامبو و يُجفف

– تكرر هذه الطريقة يومياً لمدة لا تقل عن اسبوع بشكل متواصل ثم تقل تدريجياً الى ان تصبح مرة واحدة في الاسبوع

– تظهر النتائج في خلال شهر من المواظبة على الاستعمال بهذه الطريقة